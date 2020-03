Apple te dice cómo limpiar sus productos en tiempos de coronavirus

marzo 13, 2020

Apple actualizó su página web para advertir a los usuarios de que es seguro limpiar sus productos con toallitas desinfectantes, en medio del brote del coronavirus. La compañía cuenta con un apartado en su página web en el que muestra cómo los usuarios pueden limpiar sus Mac, iPad, iPhone, iPod, así como las pantallas y los dispositivos periféricos. Ahora Apple ha incluido un mensaje en el que afirma que es seguro el uso de desinfectante en sus dispositivos, aunque advierte de que los usuarios deben limpiar «suavemente las superficies duras» como «la pantalla, el teclado y otras superficies». Lea aquí todas sus instrucciones de cómo limpiar tus productos Apple:

Los productos de Apple están hechos con una variedad de materiales, y cada material puede tener requisitos de limpieza específicos. Para comenzar, aquí hay algunos consejos que se aplican a todos los productos:

– Use solo un paño suave y sin pelusa. Evite paños abrasivos, toallas, toallas de papel o artículos similares.

– Evite la limpieza excesiva, que podría causar daños.

– Desenchufe todas las fuentes de alimentación externas, dispositivos y cables.

– Mantenga los líquidos alejados del producto, a menos que se indique lo contrario para productos específicos.

– No introduzca humedad en ninguna abertura.

– Tampoco use aerosoles, blanqueadores o abrasivos.

– No rocíe limpiadores directamente sobre el artículo.

¿Está bien usar un desinfectante en mi producto Apple?

Con una toallita con alcohol isopropílico al 70 por ciento o toallitas desinfectantes Clorox, puede limpiar suavemente las superficies duras y no porosas de su producto Apple, como la pantalla, el teclado u otras superficies exteriores. No uses lejía. Evite que entre humedad en cualquier abertura y no sumerja su producto Apple en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero.

Si el líquido ingresa a su producto Apple, obtenga ayuda de un proveedor de servicios autorizado de Apple o una tienda minorista de Apple lo antes posible. Los daños por líquidos no están cubiertos por la garantía del producto Apple o los Planes de Protección AppleCare, pero es posible que tenga derechos según la ley del consumidor . Si planea visitar una tienda Apple Retail, haga una reserva en el Genius Bar (disponible solo en algunos países y regiones).

Computadoras portátiles

Aprenda a limpiar su computadora portátil Mac

MacBook, MacBook Pro y MacBook Air

Cuando limpie el exterior de su MacBook, MacBook Pro o MacBook Air, primero apague su computadora y desconecte el adaptador de corriente. Luego use un paño húmedo, suave y sin pelusa para limpiar el exterior de la computadora. Evite que entre humedad en las aberturas. No rocíe líquido directamente sobre la computadora. No utilice aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno que puedan dañar el acabado.

Para limpiar la pantalla de su MacBook, MacBook Pro o MacBook Air, primero apague la computadora y desconecte el adaptador de corriente. Humedezca un paño suave sin pelusa con agua solamente, luego úselo para limpiar la pantalla de la computadora.

Modelos de MacBook Pro de 2016 y posteriores con Touch Bar y Touch ID: limpie la Touch Bar y la Touch ID (botón de encendido) en estas computadoras de la misma manera que limpiaría la pantalla. Apague su Mac y desconecte el adaptador de corriente. Humedezca un paño suave sin pelusa solo con agua, luego úselo para limpiar la Touch Bar y la Touch ID.

MacBook (13 pulgadas, finales de 2009) y MacBook (13 pulgadas, mediados de 2010): la carcasa inferior de estas computadoras utiliza un material suave antideslizante. Use una microfibra gris 3M o un paño suave sin pelusa y sin tinte para limpiar la carcasa inferior.

Computadores de escritorio

Aprenda a limpiar su computadora de escritorio Mac

Mac Pro, Mac mini e iMac

Primero, apague su Mac y desconecte el cable de alimentación junto con otros dispositivos conectados. Luego use un paño húmedo, suave y sin pelusa para limpiar el exterior de la computadora. Evite que entre humedad en las aberturas. No rocíe líquido directamente sobre la computadora. No utilice aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno que puedan dañar el acabado.

Para limpiar la pantalla de su iMac, humedezca el paño que viene con su iMac, u otro paño limpio, suave y sin pelusas, solo con agua, y luego limpie la pantalla.

No limpie la pantalla de su iMac con un limpiador que contenga acetona. Use un limpiador diseñado para usar con una pantalla o pantalla. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la pantalla. Podría gotear dentro de la pantalla y causar daños.

Las siguientes pautas son para limpiar la pantalla Apple Thunderbolt y las pantallas anteriores de Apple

Primero, desconecte la pantalla de la alimentación, de su conexión a una computadora y de cualquier dispositivo externo. Luego use el paño que vino con su pantalla u otro paño suave y seco para limpiar el polvo de la pantalla.

Si se requiere una limpieza adicional del panel de la pantalla o la carcasa, use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la pantalla.

No limpie la pantalla de su pantalla con un limpiador que contenga acetona. Use un limpiador diseñado para usar con una pantalla o pantalla. Nunca rocíe limpiador directamente sobre la pantalla. Podría gotear dentro de la pantalla y causar daños.

Periféricos

Teclados, mouse y trackpads inalámbricos o USB de Apple

Primero, apague el dispositivo. Si su dispositivo usa baterías extraíbles, retírelas. (Si su dispositivo está conectado, simplemente desenchúfelo de su computadora).

Luego, limpie el exterior de su dispositivo con un paño sin pelusa ligeramente humedecido con agua. No humedezca las aberturas ni use aerosoles, solventes, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno.

Si su Magic Mouse o Magic Mouse 2 no se sigue correctamente, puede haber un pelo u otros residuos en la lente del sensor. Gire el mouse e inspeccione la ventana del sensor con una luz brillante. Si ve escombros, use aire comprimido para limpiar suavemente la ventana del sensor.

Fundas iPhone

Funda de iPhone: silicona

Para limpiar su funda de silicona para iPhone, retire su iPhone de la funda. Use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas para limpiar el exterior y el interior de la funda del iPhone. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la funda del iPhone.

Funda para iPhone: cuero

La funda de cuero para iPhone está hecha de cuero natural. Su apariencia cambiará a medida que lo use. Puede adquirir una pátina y cambiar de color debido a los aceites de la piel y a la luz solar directa, lo que mejora aún más el aspecto natural.

Limpiar el cuero puede afectar su color. Si elige limpiar esta funda, primero quítela de su iPhone. Use un paño limpio con agua tibia y jabón suave para manos para limpiar suavemente la funda del iPhone. También puede usar un limpiador suave junto con un paño limpio y seco. Los limpiadores y acondicionadores de cuero pueden cambiar el color del cuero.

Mantenga su carcasa iPhone lejos de la luz solar intensa prolongada, el calor y la humedad. La exposición al agua, el aceite, el maquillaje y los materiales teñidos (como el denim) pueden manchar las pieles curtidas.

Funda para iPhone: transparente

Para limpiar su funda transparente de iPhone, retire su iPhone de la funda. Use un paño suave, seco y sin pelusas para limpiar el exterior y el interior de la carcasa. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la carcasa.

Funda de batería inteligente para iPhone

Para limpiar su Smart Battery Case, retire su iPhone de la funda. Use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas para limpiar el exterior de la carcasa. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la carcasa.

Al limpiar el conector Lightning interno, use un paño suave, seco y sin pelusas, y no use líquidos ni productos de limpieza.

Accesorios para iPad

Lápiz de manzana

Para limpiar su Apple Pencil, use un paño suave, ligeramente humedecido y sin pelusas. Con el paño húmedo, limpie su Apple Pencil desde el extremo de la punta, pero no la punta en sí, hacia el otro extremo de su Apple Pencil. No permita que la humedad entre en la costura entre la punta y el cuerpo de su Apple Pencil.

iPad Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio, Smart Cover y Smart Case — poliuretano

Para limpiar su Smart Keyboard, Smart Keyboard Folio, Smart Cover o Smart Case de poliuretano, primero extráigalo del iPad. Use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas. Limpie el frente y el interior con un paño suave y sin pelusa.

No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar este producto.

iPad Smart Cover y Smart Case — cuero

La funda / funda de cuero para iPad está hecha de cuero natural. Su apariencia cambiará a medida que lo use. Puede adquirir una pátina y cambiar de color debido a los aceites de la piel y a la luz solar directa, lo que mejora aún más el aspecto natural.

Limpiar el cuero puede afectar su color. Si elige limpiar el cuero, primero retire la cubierta / estuche de su iPad. Use un paño limpio con agua tibia y jabón suave para manos para limpiar suavemente el cuero. Limpie el exterior y el interior con un paño suave y sin pelusa para eliminar la suciedad. También puede usar un limpiador suave junto con un paño limpio y seco. Los limpiadores o acondicionadores suaves pueden ayudar a eliminar algunas manchas, pero también pueden cambiar el color del cuero.

Mantenga la cubierta / funda de cuero de su iPad lejos de la luz solar intensa prolongada, el calor y la humedad. La exposición al agua, el aceite, el maquillaje y los materiales teñidos (como el denim) pueden manchar las pieles curtidas.

Funda de silicona para iPad

Para limpiar su funda de silicona iPad, retire su iPad de la funda. Use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas para limpiar el exterior y el interior de la carcasa. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar la carcasa del iPad.

iPad

Maneje su iPad con cuidado para mantener su apariencia. Si le preocupan los rasguños o la abrasión, puede usar uno de los muchos estuches que se venden por separado. Para limpiar el iPad, desconecte todos los cables y apague el iPad (mantenga presionado el botón de reposo / activación y luego deslice el control deslizante en pantalla). Use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPad. El iPad tiene un recubrimiento oleofóbico en la pantalla; simplemente limpie la pantalla del iPad con un paño suave y sin pelusa para eliminar el aceite que dejan las manos. La capacidad de este recubrimiento para repeler el aceite disminuirá con el tiempo con el uso normal.

iPod

iPod touch

Para limpiar el iPod touch, desconecte todos los cables y apague el iPod touch (mantenga presionado el botón de reposo / activación y luego deslice el control deslizante en pantalla). Luego use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPod touch.

iPod classic

Para limpiar el iPod classic, desconecte todos los cables, apague el iPod classic y deslice el interruptor Hold a HOLD. Luego use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPod classic.

iPod Nano

Para limpiar el iPod nano, desconecte todos los cables, apague el iPod nano y deslice el interruptor Hold a HOLD. Luego use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, disolventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPod nano.

En el iPod nano de 6.a generación, que no tiene interruptor de retención, solo debe presionar el botón de reposo / activación para apagar el dispositivo antes de limpiarlo.

iPod shuffle

Para limpiar el iPod shuffle, desconecte todos los cables, apáguelo (deslice el interruptor a la posición OFF) y use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusas. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, disolventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPod shuffle.

iPod mini

Para limpiar el iPod mini, desconecte todos los cables, apague el iPod mini y deslice el interruptor Hold a HOLD. Luego use un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evite que entre humedad en las aberturas. No use limpiadores de ventanas, limpiadores domésticos, aire comprimido, aerosoles, solventes, amoníaco, abrasivos o limpiadores que contengan peróxido de hidrógeno para limpiar el iPod mini.

