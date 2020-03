Apple y Google toman medidas contra apps engañosas de coronavirus

marzo 6, 2020

Tanto Apple como Google comienzan a tomar medidas enérgicas contra las aplicaciones relacionadas con el coronavirus, según un nuevo informe de CNBC. Los desarrolladores de aplicaciones que hablaron con la organización de noticias dicen que Apple está rechazando cualquier software móvil relacionado con el coronavirus que no sea de organizaciones de salud reconocidas o del gobierno. CNBC también informa que Google no está devolviendo ningún resultado para las búsquedas relacionadas con el coronavirus en Play Store, aunque no está claro en este momento si Google también está restringiendo la aprobación de nuevas aplicaciones.

Apple parece estar captando nuevas aplicaciones relacionadas con el coronavirus en su proceso de revisión manual, y un desarrollador le dijo a CNBC que recibió un mensaje del fabricante del iPhone que decía: «Las aplicaciones con información sobre la información médica actual deben ser enviadas por una institución reconocida».

Algunas aplicaciones móviles bien intencionadas de desarrolladores independientes que confían en los datos y la información de la Organización Mundial de la Salud de instituciones de salud reconocidas están atrapadas en la prohibición, informa CNBC. Esto se debe a que Apple aparentemente está evaluando si las aplicaciones que proporcionan información relacionada con el coronavirus pueden ser fuentes confiables de información para el público, dice CNBC. En este caso, parece que Apple está restringiendo esas fuentes confiables solo a organizaciones de salud oficiales y al gobierno. Apple se negó a comentar para esta historia.

En este momento, pocas aplicaciones de iOS relacionadas con el virus están apareciendo en los resultados de búsqueda o en las principales clasificaciones de aplicaciones, informa CNBC, aunque existen opciones disponibles y en su mayoría benignas. Estos incluyen una aplicación de «rastreador de virus» de una compañía llamada Healthlynked, una aplicación COVID-19 (la enfermedad causada por el nuevo coronavirus) de la compañía de recursos médicos Unbound, y una aplicación en idioma portugués publicada por el gobierno brasileño con información sobre el virus.

Google parece estar bloqueando deliberadamente los resultados de búsqueda del virus y COVID-19, sin embargo, no sabemos si la compañía tiene una prohibición total de nuevas aplicaciones relacionadas con el coronavirus. Google, como señala CNBC, tiene políticas existentes contra aplicaciones que niegan la existencia de «efectos trágicos mayores»; aplicaciones que «carecen de una sensibilidad razonable o aprovechan un desastre natural, atrocidad, conflicto, muerte u otro evento trágico»; y aplicaciones que parecen «beneficiarse de un evento trágico sin beneficio perceptible para las víctimas».

Google señaló a The Verge a una serie de aplicaciones aprobadas que proporcionan información sobre el coronavirus, incluidas las de la Cruz Roja Americana, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. Y Doctor On Demand, así como las aplicaciones de noticias como la aplicación oficial de Twitter para Android y News 360. Las aplicaciones que se encuentran en violación de su política de «eventos delicados», descritas anteriormente, también se pueden eliminar, por lo que no solo se aplica a las futuras aplicaciones publicadas aún en revisión.

Apple y Google están lejos de ser las únicas compañías que toman medidas para reducir el contenido que vende información errónea o intentan explotar el brote en curso para obtener ganancias financieras. Facebook, la subsidiaria de Instagram de la compañía, y Twitter han instituido prohibiciones sobre la información errónea sobre el coronavirus, y Amazon actualmente está lidiando con oleadas de nuevos listados de productos que están explotando la situación al afirmar que proporcionan curas o protección contra COVID-19 o alzas en el precio de artículos de salud como desinfectante para manos y mascarillas faciales.

