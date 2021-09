Apps, juegos y contenido en línea que más interesa a los niños y que todo padre debe saber

septiembre 18, 2021

Un estudio de Kaspersky Safe Kids revela que, aunque las preferencias en línea de los menores por la música y videojuegos se mantiene, las principales plataformas protagonistas cambian. Según la investigación, el contenido en línea que más interesa a los niños, por lo menos entre julio y agosto de este año. Durante este tiempo, TikTok lideró la lista de aplicaciones donde los niños pasaban más tiempo, mientras la popularidad de Instagram entre los menores continuó disminuyendo. Además, el juego Friday Night Funkin’ superó a Among Us en popularidad.

Los meses de vacaciones escolares suelen ser el mejor momento para la relajación y el entretenimiento, ya que no hay lecciones ni tareas. Durante este período, los niños tienen más tiempo para consumir contenido variado, ver más blogueros, jugar juegos en línea y charlar con amigos. Kaspersky analizó datos anónimos, como consultas de búsqueda y las aplicaciones de Android más populares, así como categorías de sitios web, todos proporcionados voluntariamente por los usuarios de Kaspersky Safe Kids, para explorar el contenido en línea que más interesa a los niños y cómo sus intereses y necesidades han cambiado durante los últimos tres meses.

Según el análisis, los niños que usan dispositivos Android pasaron la mayor parte del tiempo en YouTube (32,9%). Entre junio y agosto, TikTok (19%) pudo superar a WhatsApp (16%) para ocupar el segundo lugar. Eso rompe con la tendencia observada desde noviembre de 2020 hasta abril de 2021, cuando la proporción de uso de TikTok fue del 14,9%, mientras que WhatsApp tenía el 18,1%.

Videos, videos y más videos

Las principales actividades que les interesaron a los niños son los vídeos y YouTube, en particular las consultas relacionadas con los videojuegos (32,3%), como los tutoriales de Let’s Play. Entre los «Let’s Players» más populares se encuentran SSundee y MrBeast Gaming, de habla inglesa. Minecraft (25,9%) fue el juego más popular durante el verano, mientras que Friday Night Funkin’ superó a Among Us.

La segunda tendencia importante entre los niños fue la música. Casi una quinta parte de todas las búsquedas de Internet en YouTube (18,4%) se dedicaron a artistas y clips. El tema más popular de los últimos tres meses fue “Astronaut In The Ocean” de Masked Wolf, mientras que Ariana Grande y Lil Nas X se convirtieron en los artistas más famosos.

Curiosamente, la banda italiana Måneskin, los ganadores del Festival de la Canción de Eurovisión de este año, se han convertido en una de las bandas de adolescentes más populares del mundo. En YouTube, los niños buscaron con más frecuencia las canciones “Beggin’”, “I WANNA BE YOUR SLAVE” y la canción ganadora de Eurovisión “ZITTI E BUONI”.

Entre otras tendencias de Internet, es importante señalar la explosiva popularidad de los nuevos juguetes Simple Dimple y Pop-It. Estos Fidget toys, o juguetes para aliviar el estrés y la ansiedad en los niños, fueron incluidos en pistas de música que se hicieron virales en TikTok, así como en reseñas de juguetes en YouTube.

“La investigación muestra que, aunque los niños no cambian sus preferencias con tanta frecuencia, los protagonistas principales sí cambian. Por ejemplo, los rockeros italianos Måneskin reemplazan a BTS, y el juego Friday Night Funkin’ supera a Among Us. Los números también muestran que la música es de mayor interés para los niños modernos que los deportes. Incluso, eventos globales como la Eurocopa 2020 y los Juegos Olímpicos de Tokio no pudieron captar su atención”, comenta Anna Larkina, experta en análisis de contenido web en Kaspersky.

Para garantizar que los niños tengan una experiencia en línea positiva, Kaspersky recomienda a los padres:

Navegar y aprender juntos. Ver dónde pasan el tiempo los niños en línea y explorar la mejor manera de mantenerlos seguros.

Considerar descargar aplicaciones de control parental y discutir este tema con su hijo para explicar cómo funcionan dichas aplicaciones y por qué las necesitan para mantenerse seguros en línea.

Dedicar más tiempo a comunicarse con los niños sobre las medidas de seguridad en línea. Decirles a sus hijos lo que no debe publicarse en Internet, en ninguna circunstancia, y por qué.

