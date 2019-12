Así puedes resolver el problema de la aplicación Gboard

diciembre 18, 2019

La última actualización de la aplicación Gboard ha causado problemas a miles de usuarios de Android, incluida la congelación de sus teléfonos. Google parece haber detectado la anomalía y muchos foros indican que es necesario actualizar la aplicación, borrar los datos y vaciar el caché de esta.

Imagen por WAYHOME studio vía Shutterstock

Sí, pero ya que Gboard administra el teclado del teléfono inteligente, muchos usuarios indican que no pueden acceder a la aplicación en su PlayStore porque no pueden buscarlo a través del teclado. Peor aún, algunos usuarios necesitan el teclado para desbloquear sus teléfonos. Sin embargo, el error de la app ya no les da acceso al teclado.

¿Cómo resolver el problema de la aplicación?

Estas son algunas soluciones: para acceder a la aplicación de gboard y actualizarla para resolver el problema, búsquela con control por voz o vaya a «configuración> aplicaciones> gboard> información de la aplicación». Puede actualizarlo sin tener que usar su teclado. Para los usuarios que ni siquiera pueden conectarse a su teléfono inteligente debido al error, muchos foros recomiendan reiniciar el teléfono o iniciar sesión en PlayStore a través de la computadora y actualizar la aplicación de gboard. El problema también debería resolverse en el teléfono inteligente.

Origen: «Gboard s’arrête systématiquement»: voici comment régler le bug qui rend fou des milliers d’utilisateurs sur Android

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...