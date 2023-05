Auriculares Beats Studio llegan inspirados en el diseño transparente de Nothing

mayo 17, 2023

Tras varias filtraciones y rumores, la filial de Apple, Beats, lanzó los nuevos auriculares Beats Studio Buds Plus. Estos auriculares son los sucesores de los Beats Studio Buds, que se lanzaron hace casi dos años. Como actualización generacional, vienen con características nuevas y mejoradas. Pero lo más destacado de los Beats Studio Buds Plus es su diseño. Están disponibles en una nueva y genial versión transparente. La tendencia de los auriculares transparentes se inició con el primer producto de Nothing, el Ear (1). Parece que incluso una subsidiaria de Apple se ha inspirado en él.

El diseño transparente de Beats Studio Buds Plus te permite ver los componentes internos. También vienen en negro y marfil si prefieres un estilo más tradicional. Sin embargo, la compañía no ha realizado ningún cambio en el diseño del auricular. Los auriculares son de estilo intrauditivo y vienen con un vástago extendido. Cada botón pesa 5 gramos y tiene tres tamaños de puntas de silicona para los oídos. Son resistentes al sudor y al agua con una clasificación IPX4.

Audio

El interior de los auriculares ha recibido grandes mejoras con respecto al modelo 2021. El más notable es la cancelación activa de ruido (ANC) y el modo de transparencia. Beats dice que el ANC es 1,6 veces mejor que antes. Esto se debe a micrófonos tres veces más grandes y un nuevo sistema de ventilación. También se afirma que su modo transparencia es dos veces mejor que antes.

Aunque son propiedad de Apple, los auriculares funcionan con el chip patentado de Beats, llamado Beats Proprietary Platform. Este chip permite que los auriculares funcionen sin problemas con dispositivos Android e iOS.

Para los dispositivos Apple, los Beats Studio Buds Plus son compatibles con el emparejamiento con un solo toque, Hey Siri, Apple Find My support y el cambio de dispositivo a través de iCloud. Por otro lado, también son compatibles con Google Fast Pair, seguimiento de Google Find My Device y cambio de audio entre una gama más amplia de dispositivos Android.

Batería

Los Studio Buds Plus tienen una duración de batería de hasta 9 horas de reproducción. El estuche de carga proporciona 27 horas adicionales de duración de la batería, para un total de 36 horas. Del mismo modo, una carga rápida de 5 minutos te dará una hora de tiempo de escucha.

Precio y disponibilidad

Los Studio Buds Plus están disponibles en tres colores: transparente, negro y marfil. Tienen un precio de $179 y se pueden pedir en la tienda en línea Beats by Dre.

