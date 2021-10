Blackview actualiza su serie BV 4900 lanzando el BV 4900s con Android 11 y mejor CPU

octubre 9, 2021

¿Recuerda el BV4900, el teléfono que es conocido por su robustez y rendimiento asombroso? Se lanzó no hace mucho y ya se ha ganado los corazones de algunos fanáticos de Blackview y se convirtió, como creen, en el teléfono resistente digno de recomendación. Pero Blackview no detiene sus pasos para proporcionar teléfonos más resistentes que realmente podrían satisfacer las necesidades de los fanáticos de Blackview y es por eso que Blackview ahora está lanzando el BV4900s. Aunque casi comparte el nombre con el BV4900 anterior, el BV4900s no es, después de todo, una copia del primero. Lo que vale la pena esperar es que Blackview ha traído muchas actualizaciones con BV4900s, que incluyen principalmente un sistema operativo más fluido y un procesador octa-core más potente.

DOS DESTACADOS EN LA ACTUALIZACIÓN

Smart Doke OS 2.0 sobre Android 11 Go OS

BV4900s llega con sorpresas dobles, ya que tiene Doke OS 2.0 con Android 11 GO OS en la parte superior. Los usuarios experimentarían una comodidad operativa fluida completamente nueva con múltiples aplicaciones distintivas. BV4900s viene preinstalado con System Manager, Dake Mode, Clone Phone y fondos de pantalla e íconos personalizados. Si tiene un BV4900s en las manos, los usuarios notarán rápidamente que Blackview ha ofrecido versiones mejoradas de Game Mode y App Freezer que funcionan al menos un 20% mejor que antes. En cuanto a Android 11, los usuarios deberían experimentar una gestión de conversaciones más sencilla, un control de dispositivos más inteligente y una privacidad mejorada. Ahora, todas las conversaciones importantes a través de las aplicaciones de mensajería están en un solo lugar. Más que eso, con Android 11, los usuarios pueden mantenerse al día con todos los mensajes en diferentes aplicaciones en un solo lugar. Lo más importante es que Android 11 presta más atención a la protección de la privacidad con permisos únicos para limitar el acceso al micrófono, la ubicación y la cámara del dispositivo.

Unisoc SC9863A de ocho núcleos más suave

BV4900s obtiene energía de Unisoc SC9863A de ocho núcleos. El procesador tiene núcleos ARM Cortex-A55 divididos en dos grupos, uno que tiene una frecuencia de reloj de 1.2GHz y otro que se mantiene hasta 1.6GHz. El procesador está equipado con generosos 2 GB de RAM y 32 GB de ROM, lo que hace que la operación sea receptiva y rápida. Las aplicaciones se cargan rápidamente sin tartamudear ni bloquearse en la pantalla de inicio. Con la ayuda de Unisoc SC9863A, BV4900s ahora es capaz de manejar cargas de trabajo intensivas con relativa facilidad.

HERENCIA IMPRESIONANTE DE LA SERIE BV4900

Resistente en todos los aspectos

En términos de robustez, Blackview ha hecho que los BV4900s sean tan invencibles como los BV4900. En el frente, el BV4900s está cubierto con vidrio Dragontrail de alta resistencia para resistir rayones y grietas. En la parte superior donde se encuentra el conector para auriculares, un enchufe de puerto externo seguro está especialmente diseñado para una impermeabilidad superior. A la izquierda están los botones laterales que están hechos de aleación de aluminio para evitar roturas. Es más, las cuatro esquinas están protegidas por caucho engrosado y dentado en caso de caídas. Además, BV4900s adoptó un diseño unibody de unión y sellado hermético para una mejor impermeabilidad al agua y al polvo. Estadísticamente, los BV4900s pueden soportar la inmersión en agua durante media hora (no más de 1,5 m por debajo de la superficie del agua) y también pueden sobrevivir a caídas desde lugares altos (no más de 1,5 m por encima del suelo). Eso hace que el teléfono pueda cumplir con el estándar de IP68 e IP69K, así como con MIL-STD-810G.

Diseño similar a una cápsula espacial

El diseño general de los BV4900s sigue siendo prácticamente el mismo que el del BV4900, luciendo resistente pero simple y aerodinámico. La contraportada de los BV4900s presentaba dos corchetes de colores alargados a lo largo del contorno lateral, que presentaban una sensación de estética simétrica. Un diseño tan atrevido recuerda la decoración interior simplista pero avanzada de una cápsula espacial. Combinando todos esos elementos, BV4900s tiene solo 13,7 mm de grosor y 261 g de luz, lo que se distingue de inmediato de sus homólogos voluminosos y toscos.

Batería masiva de 5580 mAh + carga inversa

Los teléfonos que a menudo tienen poca energía a veces pueden arruinar los horarios al aire libre o la diversión inmersiva en el interior. Sin embargo, con el BV4900s que está equipado con una batería grande de 5580 mAh, los usuarios pueden obtener casi un día de uso. Si los usuarios prueban el teléfono con navegación web continua, juegos, reproducción de video o multitarea, se encontrarán buscando el cargador casi al final del día. Además, el BV4900s hace alarde de un cable OTG que convierte fácilmente el teléfono en un banco de energía, que, para aquellos que planean embarcarse en un viaje de aventura, es sin duda una opción indispensable.

Gran pantalla HD + de 5,7 pulgadas

Con una relación de aspecto de 18: 9 y una resolución de 720 * 1440, el BV4900s proporciona una pantalla grande con una claridad y un contraste extremos. Los colores son vibrantes y las imágenes son lo suficientemente vívidas como si fueran a aparecer en la pantalla. Cambiar entre áreas en la interfaz de usuario o desplazarse hacia arriba o hacia abajo en los menús es bastante fluido sin latencia.

Cámara frontal de 5MP + cámara trasera de 8 MP

Aunque las cámaras no suenan como las mejores cámaras para teléfonos inteligentes del mercado, en realidad funcionan mejor de lo que los usuarios normalmente esperarían de teléfonos resistentes a este precio. Las fotos resultan ser bastante detalladas y claras con manos claras y firmes durante los viajes y el uso diario.

Además, la cámara trasera de 8 MP permite a los usuarios obtener impresiones de calidad decente o fotos de colores brillantes con un tono fino para que puedan sintonizarse aún más en un software de edición de fotos.

Precio y disponibilidad

Blackview BV4900s ahora está disponible a 98,79 $ (en lugar de 129,99 $) desde el 8 de octubre hasta el 20 de octubre PT. Haga clic aquí para pedir uno.

El precio es ciertamente emocionante, ya que difícilmente se puede encontrar un teléfono resistente con un rendimiento tan sobresaliente a este precio. Si está buscando un compañero al aire libre y no quiere vaciar su billetera, BV4900s es definitivamente su mejor opción. Encuentre más información en el sitio web oficial de Blackview.

