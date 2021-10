Microsoft explica cómo instalar Windows 11 en computadoras incompatibles

octubre 7, 2021

Microsoft comenzó a implementar Windows 11 esta semana. Como sabe, la instalación de una nueva plataforma de software requiere que el dispositivo utilizado cumpla con una serie de requisitos. Si su computadora no los cumple, no hay razón para enojarse, porque los propios desarrolladores de Microsoft tienen un método que le permitirá instalar Windows 11 en computadoras incompatibles.

Una de las razones habituales de la incompatibilidad es el requisito del Trusted Platform Module 2.0. El TPM se puede desactivar en el BIOS, pero las computadoras más antiguas simplemente no lo tienen. En términos de procesadores compatibles, Intel y AMD también tienen claras limitaciones que podrían dificultar la instalación de Windows 11. Afortunadamente, Microsoft no parece ir demasiado lejos para evitar que los usuarios de computadoras oficialmente no compatibles interactúen con el nuevo sistema operativo.

El hecho es que esta semana en el sitio de soporte de Microsoft hubo un artículo sobre cómo instalar Windows 11. En él, los desarrolladores describieron diferentes opciones para instalar el nuevo sistema operativo y también revelaron cómo descargar el sistema en computadoras no compatibles. Entonces, resulta que para esto fue suficiente cambiar solo un parámetro de registro.

Después de realizar los ajustes adecuados, la instalación de Windows 11 no comprobará si el TPM 2.0 funciona y si hay un procesador compatible. Sin embargo, este método requiere que TPM 1.2 esté disponible. Microsoft también nos recuerda que no recomienda instalar Windows 11 en un dispositivo que no cumpla con los requisitos mínimos del sistema; y el usuario, al hacerlo, reconoce y comprende los posibles riesgos.

Cómo instalar Windows 11 en computadoras incompatibles

En la página de descarga del software de Windows 11 , seleccione Crear herramienta ahora y siga las instrucciones para instalar Windows 11.

Microsoft recomienda no instalar Windows 11 en un dispositivo que no cumpla con los requisitos mínimos del sistema de Windows 11 . Si elige instalar Windows 11 en un dispositivo que no cumple con estos requisitos y reconoce y comprende los riesgos , puede crear los siguientes valores de clave de registro y omitir la verificación de TPM 2.0 (se requiere al menos TPM 1.2) y la Familia y modelo de CPU.

Clave de registro: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup \ MoSetup

Nombre: AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU

Tipo: REG_DWORD

Valor: 1

Nota: Pueden producirse problemas graves si modifica incorrectamente el registro mediante el Editor del registro o mediante otro método. Estos problemas pueden requerir que reinstale el sistema operativo. Microsoft no puede garantizar que tendrá soluciones a estos problemas. Modifique el registro bajo su propia responsabilidad.

Origen: Gizchina

