Blackview Tab 13 sale a la venta hoy por solo 149,99 dólares

agosto 21, 2022

Blackview Tab 13 altamente rentable: tiempo de uso de 30 horas, compatibilidad con Simo Internet, certificación TÜV Rheinland Low Blue Light, 256691 para AnTuTu Test, Doke OS_P 3.0 basado en Android 12 con interacción estilo PC.

Blackview, un distinguido proveedor de dispositivos inteligentes, siempre ha tenido una inclinación por hacer tabletas prácticas y ultra duraderas, y lo último de la marca no es diferente. Anunciada como Blackview Tab 13, la pizarra llega al mercado hoy, marcando los hitos de la compañía en la fabricación de tabletas con varias actualizaciones «primeras» que van desde la batería, la pantalla hasta el sistema operativo, según un director de marketing de la compañía. A continuación se enumeran todas las características increíbles de Blackview Tab 13. Siga leyendo para conocer todas sus actualizaciones por primera vez y qué otras sorpresas ofrece la compañía.

Vídeo oficial de Blackview Tab 13

Un fuerte impulso a la velocidad

Avanzado 6 GB de RAM + 4 GB de expansión de memoria

Aunque Blackview Tab 13 no es la primera, sino la segunda tableta que cuenta con tecnología de expansión de memoria, la expansión de RAM de hasta 4 GB de 6 GB a 10 GB no tiene precedentes entre la cartera de tabletas Blackview. La expansión ofrece a los usuarios una mayor fluidez mientras ejecutan videojuegos o multitareas con gran cantidad de RAM y títulos grandes. Blackview Tab 13 ofrece más RAM pero sin costo adicional, aumenta su asequibilidad para más usuarios de tabletas que demandan RAM. En el caso de que no se necesite más RAM, los usuarios simplemente pueden desactivar la expansión con un ligero toque.

Speedy MediaTek Helio G85 y ROM de 128 GB + 1 TB ampliable

Blackview Tab 13 alberga un procesador MediaTek Helio G85 que obtiene una puntuación de 256691 en la prueba comparativa de AnTuTu. Se combina con un almacenamiento interno de 128 GB y un almacenamiento expandible de hasta 1 TB, lo que brinda un amplio espacio para más imágenes, más música, películas, dramas de TV o incluso juegos más grandes. Incluso después de un largo tiempo de uso, Blackview Tab 13 aún tendrá mucho espacio para más contenido digital, eliminando el dilema de eliminar los datos antiguos para dejar espacio para los nuevos.

Prueba de referencia de Antutu

DokeOS_P 3.0 receptivo basado en Android 12

Blackview Tab 13 se ejecuta en DokeOS_P 3.0 basado en Android 12 (primero en tabletas Blackview) y hay muchas mejoras de software que vale la pena mencionar aquí. El sistema operativo Tab 13 está repleto de toneladas de opciones de personalización sin ningún bloatware. El escritorio versátil, la aplicación de computadora portátil mejorada, la aplicación New Weather, las ventanas flotantes inteligentes, la precarga inteligente, la animación refinada y un mejor control de la privacidad harán que la interacción sea más fluida. La transmisión de medios, la exploración de fuentes sociales, la multitarea, el uso de aplicaciones de productividad o los juegos en Blackview Tab 13 es muy fluido.

Un paso más allá en la protección ocular

Pantalla FHD+ de 10,1 pulgadas con certificación TÜV Rheinland Low Blue Light

Blackview ya ha hecho que sus pantallas sean agradables a la vista en varias tabletas, pero la Tab 13 es la primera tableta Blackview que se envía con una pantalla certificada TÜV Rheinland Low Blue Light. Trabajando en conjunto con tres modos de pantalla personalizados, a saber, el modo oscuro, el modo de lectura y el modo de protección ocular, la pantalla FHD+ de 10,1 pulgadas de la Tab 13 reduce significativamente la exposición a la luz azul, lo que garantiza una mejor protección ocular y reduce el riesgo de fatiga visual después de ver la pantalla en un entorno oscuro durante mucho tiempo.

Recreación de primer nivel

Batería gigante de 7280 mAh

Blackview Tab 13 se alimenta de una mega batería robusta de 7280 mAh, que permite más de 30 horas de uso entre cargas para usuarios moderados. La duración de la batería de Blackview Tab 13 es fuerte. Cuando se le asigna la navegación web incesante a través de 4G LTE, la Tab 13 dura 6,4 horas, mientras que en la transmisión continua de video a través de WiFi, logra alcanzar unas impresionantes 6 horas. Su tiempo de espera supera a la mayoría de las tabletas Android con 45 días. La batería de la Tab 13 es 700 mAh más grande que la de la Tab 12, que comparte un grosor y un peso similares a los de la Tab 13. Esto indica el esfuerzo persistente de Blackview por hacer una tableta más delgada con una batería grande.

Práctico soporte de Internet de Simo

¿Alguna vez pensó en navegar por Internet al aire libre sin el uso de una tarjeta SIM? Blackview Tab 13 lo hace posible al admitir la tecnología Simo Internet. Con Simo Internet, los usuarios de Blackview Tab 13 no tienen necesidad de comprar una tarjeta SIM para acceder a Internet al aire libre cuando no hay una conexión wifi, lo que significa que pueden ir literalmente de forma inalámbrica y «sin SIM» en cualquier lugar después del registro por primera vez en la aplicación SIMO. Gracias a este soporte, Blackview Tab 13 proporcionará un acceso móvil rápido e ininterrumpido a Internet en cualquier lugar y en cualquier momento al cambiar automáticamente a la mejor red local disponible entre múltiples operadores.

Al viajar a un país extranjero, los usuarios de Blackview Tab 13 pueden evitar la molestia de comprar una tarjeta SIM local, ya que SIMO Internet ya les prepara múltiples accesos disponibles a Internet local. Pero lo importante aquí es que Tab 13 ofrece SIMO 1.0, que solo está disponible para usuarios que se registren en países de la UE, Reino Unido, EE. UU., México, Canadá y Japón, pero podrían esperar SIMO 2.0 en futuras tabletas Blackview, lo que brindará a los usuarios de otras regiones más acceso al servicio. Y una buena noticia es que los primeros 3000 compradores de Blackview Tab 13 recibirán un plan de datos de 2GB gratis.

Altavoces de caja compatibles con Smart-PA doble agradables para los oídos

El placer del audio de la Blackview Tab 13, que hace alarde de dos altavoces compatibles con Smart PA, se lleva al siguiente nivel, brindando un sonido refinado y espectacular que no solo es adecuado para todos, sino que también aumenta la emoción de los juegos o el consumo de medios. .

Sube de nivel la comodidad

Modo PC versátil

Blackview Tab 13 es la primera tableta que viene con el modo PC. Brinda a los usuarios de la Tab 13 una interacción similar a la de una PC o computadora portátil al permitirles abrir múltiples ventanas de aplicaciones al mismo tiempo sin compromiso.

A diferencia del soporte común de vista dividida, el Modo PC brinda la facilidad de abrir ventanas de aplicaciones casi infinitas simultáneamente como en una computadora o una computadora portátil, pero lo que lo diferencia de las computadoras normales es que el Modo PC se puede activar sin sacrificar la comodidad de tocar la pantalla. Enviar mensajes de texto a sus amigos a través de aplicaciones de chat, navegar en Quora, responder correos electrónicos de trabajo y transmitir videos en Tiktok ahora se puede hacer al mismo tiempo en Blackview Tab 13 sin ningún compromiso.

Vídeo en modo PC

Otros aspectos destacados

Cámaras de 8MP+13MP

Ya sea que esté utilizando Blackview Tab 13 para clases en línea, conferencias en línea o experiencias fotográficas, la cámara trasera de 13 MP y la cámara frontal de 8 MP respaldada por el algoritmo de belleza simplemente realizan todas las tareas de la cámara sin esfuerzo.

7,7 mm de grosor y 450 g de peso ligero

Desde el refinado acabado mate, los modernos bordes planos hasta el panel posterior de aluminio, la Tab 13 está exquisitamente construida de manera liviana, portátil y elegante, con unas medidas de 7,7 mm delgadas y 450 g de peso. Cada toque de Blackview Tab 13 es satisfactoriamente sedoso y cada vistazo es terriblemente encantador.

Precio y Disponibilidad

Con todos esos impresionantes beneficios que ofrecer, Blackview Tab 13 solo tiene un precio de $ 149.99 y con el uso de un código de promoción limitado, el precio podría ser aún más bajo a $ 135.99 (por debajo de $ 299.99 con un 50% de descuento) en su venta de estreno del 22 de agosto al 26 de agosto PT. La oferta se está acabando, así que no pierdas tiempo y haz clic aquí para conseguir una.

