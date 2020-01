Bose cierra tiendas físicas y despide a miles de empleados

enero 17, 2020

La popular marca de dispositivos de audio Bose anunció que cierra todas sus tiendas físicas en Europa, Norteamérica, Japón y Australia, incluidas las españolas. En total Bose va a cerrar 119 tiendas en todo el mundo, mientras permanecen abiertas las 130 que hay en China y Emiratos Árabes, así como alguna más en la India, el sudeste asiático y Corea del Sur. El cierre supondrá el despido de miles de empleados.

Imagen vía Depositphotos

La razón de este cierre es que, según indica el comunicado de Bose, la mayoría de sus ventas ya se llevan a cabo a través de Internet, y las tiendas físicas ya no son rentables. No es algo nuevo, pero siempre resulta doloroso. Bose fue fundada por Amar Bose en 1964, y se especializó en el desarrollo de altavoces y amplificadores para sistemas de sonido y, más tarde, sistema de cine en casa (CDs, DVD, Blu-ray, etc). En 1993 abrió su primera tienda.

Su modelo de negocio ha cambiado y ahora se dedica a vender altavoces Bluetooth y altavoces inteligentes, auriculares inalámbricos, y dispositivos de sonido conectados por WiFi. La gran mayoría de sus ventas se llevan a cabo en tiendas online, y las tiendas físicas ya no son rentables.

El drama, como ocurre siempre en estos casos, son los cientos de empleados que se quedan sin trabajo. La actual plantilla de la compañía norteamericana supera las 8.000 personas.

