Cara a cara: Xiaomi Mi 10T Pro vs Mi 10 Ultra

octubre 4, 2020

Xiaomi acaba de lanzar su nuevo buque insignia en el mercado global: el Mi 10T Pro. Es el sucesor del Mi 10 Pro y actualmente es uno de los dispositivos más populares que existen. Pero a pesar de que Xiaomi Mi 10T Pro es el último buque insignia de Xiaomi, no es el más avanzado. El Xiaomi Mi 10 Ultra, no se lanzó a nivel mundial, pero en realidad es mejor que el Mi 10T Pro. Descubramos las razones por las que el Mi 10 Ultra es más avanzado y cuál deberías elegir.

Imagen vía Depositphotos

Diseño: Tanto con el Xiaomi Mi 10 Ultra como con el Mi 10T Pro obtienes un diseño premium, que incluye un respaldo de vidrio y un marco de aluminio. El Xiaomi Mi 10 Ultra se ve más elegante gracias a su pantalla curva, pero el Xiaomi Mi 10T Pro tiene un módulo de cámara más pequeño. Estos dispositivos tienen una alta calidad de construcción, pero a pesar de ser buques insignia, no ofrecen ningún tipo de protección contra el agua y el polvo.

Pantalla

Xiaomi Mi 10T Pro tiene la frecuencia de actualización más alta de esta comparación e incluso la frecuencia de actualización más alta jamás vista en un teléfono, pero esto no significa que tenga una mejor pantalla. El Xiaomi Mi 10 Ultra es realmente superior porque está equipado con un panel OLED en lugar del panel IPS del Mi 10T Pro. Obtienes una mejor calidad de imagen con el Xiaomi Mi 10 Ultra, así como un mayor brillo. Ambos son compatibles con el estándar HDR10 +, ambos están protegidos por Gorilla Glass 5, ambos tienen la misma diagonal de 6.67 pulgadas y la resolución Full HD +. Entonces, el elemento que marca la diferencia es la tecnología del panel.

Especificaciones y software

Xiaomi Mi 10 Ultra y Xiaomi Mi 10T Pro funcionan con la plataforma móvil Snapdragon 865, que en realidad es el mejor conjunto de chips de Qualcomm si excluimos el Snapdragon 865+, que ofrece un aumento de rendimiento del 10%. El SoC está emparejado con LPDDR5 RAM y almacenamiento nativo UFS 3.1. El Xiaomi Mi 10 Ultra gana porque está disponible en un par de configuraciones de memoria con 12 GB de RAM, mientras que Xiaomi Mi 10T Pro se detiene en 8 GB. Además, puede obtener más almacenamiento interno con el Xiaomi Mi 10 Ultra: hasta 512 GB. Xiaomi Mi 10 Ultra y Xiaomi Mi 10T Pro ejecutan Android 10 de fábrica, personalizado por MIUI 12.

Cámara

El mejor teléfono con cámara es el Xiaomi Mi 10 Ultra. Carece del sensor de 108 MP del Xiaomi Mi 10T Pro, pero tiene un sensor dual de 48 MP con zoom híbrido de hasta 120x, un teleobjetivo de 12 MP y un lente ultra gran angular con una resolución de 20 MP, así como doble OIS. Xiaomi Mi 10T Pro carece de la lente de periscopio y el sensor de telefoto del Xiaomi Mi 10 Ultra y es un teléfono con cámara inferior que incluye solo un sensor principal de 108 MP, una cámara ultra gran angular de 13 MP y un macro de 5 MP. El sensor de 108 MP del Xiaomi Mi 10T Pro es una gran cámara, pero gracias a sus mejores sensores secundarios, el Xiaomi Mi 10 Ultra puede hacer clic en fotos mucho mejores en muchas situaciones. Es por eso que el Xiaomi Mi 10 Ultra también gana la comparación de cámaras.

Batería

El Xiaomi Mi 10T Pro tiene una batería más grande que Mi 10 Ultra: 5000 mAh contra 4500 mAh. Pero esto no significa necesariamente que Xiaomi Mi 10T Pro dure más que Mi 10 Ultra con una sola carga. El Xiaomi Mi 10 Ultra tiene una pantalla más eficiente gracias a la tecnología OLED y una frecuencia de actualización más baja. Es por eso que no debería haber grandes diferencias entre estos dos teléfonos en términos de duración de la batería. Las cosas cambian totalmente cuando se trata de velocidades de carga. Xiaomi Mi 10 Ultra admite una tecnología de carga rápida de 120W, carga inalámbrica de 50W y carga inalámbrica inversa de 10 W. Xiaomi Mi 10T Pro se detiene en 33W para carga por cable y no admite carga inalámbrica ni carga inversa. Esto es lo que nos permite dar nuestro premio de batería al Xiaomi Mi 10 Ultra.

Precio

Xiaomi Mi 10 Ultra tiene un precio de alrededor de € 850 / $ 1000 en China, mientras que Xiaomi Mi 10T Pro cuesta € 600 / $ 700 en el mercado global. El Xiaomi Mi 10 Ultra es un dispositivo superior desde todos los puntos de vista: tiene una mejor pantalla gracias a la tecnología OLED, configuraciones de memoria de gama alta con hasta 12 GB de RAM, mejores cámaras gracias a sensores secundarios superiores (periscopio y telefoto) ), y más. Pero desafortunadamente, a diferencia del Mi 10T Pro, el Xiaomi Mi 10 Ultra nunca llegará al mercado global y seguirá siendo exclusivo de China. Si bien el Xiaomi Mi 10 Ultra es un buque insignia de primer nivel (al igual que el Xiaomi Mi 10 Pro, que no tuvo mucho éxito en el mercado global), el Mi 10T Pro es más como un buque insignia: dos dispositivos que pertenecen a diferentes segmentos. El Xiaomi Mi 10 Ultra es el mejor dispositivo Xiaomi hasta la fecha.

Ficha comparativa: Xiaomi Mi 10T Pro frente a Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10 Ultra DIMENSIONES Y PESO 165,1 x 76,4 x 9,3 mm,

218 gramos 162,4 x 75,1 x 9,5 mm,

222 gramos MONITOR 6,67 pulgadas, 1800 x 2400 píxeles (Full HD +), IPS LCD 6,67 pulgadas, 1080 x 2340p (Full HD +), OLED PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 855 octa-core 2,84 GHz Qualcomm Snapdragon 865 octa-core 2,84 GHz MEMORIA 8 GB de RAM, 128 GB – 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 128 GB – 8 GB de RAM, 256 GB – 12 GB de RAM, 256 GB – 16 GB de RAM, 612 GB SOFTWARE Android 10, MIUI Android 10, MIUI CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.1, GPS CÁMARA Triple 108 + 13 + 5 MP, f / 1.7 + f / 2.4 + f / 2.4 Cuádruple 48 + 48 + 12 + 20 MP, f / 1.9 + f / 4.1 + f / 2.0 + f / 2.2 BATERÍA 5000 mAh, carga rápida 33 W 4500 mAh, carga rápida 120 W, carga inalámbrica rápida 50 W CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 5G Carga inalámbrica inversa, 5G

Xiaomi Mi 10T Pro vs Xiaomi Mi 10 Ultra: PRO y CONTRAS

Xiaomi Mi 10T Pro

PRO

Mayor frecuencia de actualización

Más asequible

Disponibilidad mundial

Batería más grande

CONTRAS

Inferior cameras

Pantalla IPS

Xiaomi Mi 10 Ultra

PRO

Carga inalámbrica y carga inversa

Carga más rápida

Pantalla OLED

Mejores cámaras

CONTRAS

Disponibilidad limitada

Origen: Xiaomi Mi 10T Pro vs Xiaomi Mi 10 Ultra: Comparación de especificaciones – Gizmochina

