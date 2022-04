Centro de control MIUI 13: 3 características más importantes

abril 4, 2022

MIUI anunció oficialmente el segundo lote de 13 dispositivos para obtener la versión estable de MIUI 13 y Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro se encuentran en la lista. MIUI 13 mejora la protección de la privacidad del usuario y la estabilidad del sistema. Este nuevo sistema también agrega marcas de agua de privacidad, protección contra fraudes, nueva protección de verificación facial y otras funciones. Además, tenemos nuevas características como nuevas fuentes, fondos de pantalla, widgets, etc. Echemos un vistazo a las 3 características más importantes.

1. Mi Smart Hub

Una de las nuevas características o adición al centro de control de MIUI 13 es el centro mágico. Este es un medio para gestionar herramientas de comunicación. Desde el centro mágico, los usuarios pueden controlar la conexión de dispositivos desde sus teléfonos inteligentes.

2. Nueva barra de volumen

El centro de control de MIUI 13 también viene con una nueva característica que conocemos como “Barra de volumen”. Esta característica ayuda a ajustar sin problemas el volumen del teléfono inteligente incluso sin el uso de un botón físico. Además del volumen, esta función también incorpora una función de brillo. Con esta función, los usuarios también pueden ajustar el brillo de la pantalla. La función agrega una nueva barra de brillo al centro de control. Esto es muy parecido a la barra de brillo en el centro de control de iOS.

3. Interruptor del centro de notificación y control

Además, el nuevo sistema también trae una nueva función que facilita el acceso al centro de notificación y control. En el nuevo sistema, los usuarios ahora pueden cambiar fácilmente entre notificaciones y alternar ventanas. Esto se puede hacer con un solo deslizamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Recuerde que en MIUI 12, para abrir el panel de notificaciones, los usuarios deben desplazarse hacia abajo desde la izquierda de la barra de estado.

Teniendo en cuenta todos los problemas con MIUI 12 que requirieron el lanzamiento de la versión mejorada de MIUI 12.5, Xiaomi no puso mucho énfasis en las nuevas características de MIUI 13. La compañía no hizo muchos cambios en la interfaz de usuario. MIUI 13 se centra en la privacidad, la protección del sistema y algunas otras áreas. Sin embargo, esto no significa que debamos ignorar las pocas novedades que añade el centro de control. Estas características pueden resultarle muy útiles.

Origen: Las 3 características más importantes del centro de control MIUI 13 – Gizchina.com

