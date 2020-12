Cinco cosas que puedes hacer en línea y quizás no lo sabías

diciembre 16, 2020

No es ninguna novedad que hoy en día puedes realizar prácticamente todo en internet y que los avances tecnológicos en materia de dispositivos, sumados a la mejora en la conectividad, han revolucionado nuestra vida diaria. Sin embargo, hay algunas cosas que quizás no sabías que podías realizar con tan solo googlearlo y en esta nota puedes descubrirlas.

Reservar el pasaje de avión, pedir la cena de esta noche y hasta incluso conocer al amor de tu vida: todo eso ya está emparentado a utilizar tu smartphone u ordenador personal. En los últimos años, los cambios de hábitos han sido drásticos y si bien pasamos casi 7 horas por día en internet de acuerdo a promedios mundiales, aún nos sorprende la cantidad de cosas que podemos realizar en el mundo web. Sin embargo, aquí una lista de actividades que quizás no conocías:

1 – Convertirte en un gran artista

Los trazos digitales han evolucionado de gran manera en este último tiempo y en la actualidad resulta muy complejo saber cuándo estamos frente a una obra analógica y cuándo estamos ante algo hecho 100% de manera digital. Esto abarca a distintas disciplinas: si estás buscando como hacer un collage tanto en imagen como en video, un retrato, un paisaje en acuarela o lo que se te ocurra, estás en la época de oro. Gracias a la versatilidad de diferentes programas y aplicaciones, las mismas que en muchos casos permiten editar audio, imagen y video, sumado a la potencia de las redes sociales, puedes comenzar tu carrera artística con tan solo un ordenador.

2 – Llegar a la Luna

Es sabido que puedes comprar tu próximo hogar con tan solo un puñado de clics. Incluso en otros continentes. ¿Pero en la Luna? También. Internet lo puede todo y puedes adquirir tu parcela en la Luna con tan solo sentarte en tu escritorio. Lunar Embassy, es la empresa que se encarga de vender lotes en el satélite natural desde 1980, cuando las ventas se realizaban cara a cara. ¡Incluso puedes adquirir tu pasaporte extraterrestre!

3 – Comprar fantasmas en línea

Sí, tal como lo leíste. En distintas plataformas de compra y venta de artículos y servicios online, como pueden ser EBay y Amazon, puedes comprar espíritus de fantasmas que fueron atrapados en frascos y otros recipientes. Si bien puede ser algo tomado como humor o un negocio un tanto extraño, hay quienes se toman este asunto muy en serio y buscan generar conciencia sobre los riesgos de liberar fantasmas.

4 – Encontrar el sentido de la vida

¿Quién no se ha preguntado alguna vez cuál es el sentido de su existencia? Lo que es seguro que la gran mayoría no creía que lo iba a poder encontrar de una manera tan rápida y sencilla en línea. Existen sitios que te ofrecen una respuesta por un puñado de dólares, aunque se encargan de detallar con énfasis que no garantizas respuestas satisfactorias, sino más bien sorprendente y reveladora para cada usuario. ¿Te animas a probar suerte?

5 – Conseguir carne de unicornio

El colmo de los insólitos servicios que puede brindarte internet es comprar carne de unicornio enlatada. Si bien, por supuesto, no es carne real, sino un peluche dividido en partes en una lata, su valor es de nada más y nada menos de 14 dólares y es verdadero furor. ¿Quién dijo que las ideas insólitas no pueden ser rendidoras en términos económicos?

Como hemos visto, el mundo en línea sigue siendo una gran caja de sorpresas y nunca se sabe qué es lo que puede encontrarte con solo abrir el buscador. Gran momento para estar vivo, ¿no es cierto?

