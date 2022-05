Colores más populares en los celulares y qué dicen de las personas que los eligen

mayo 10, 2022

La facilidad para socializar y el lugar de nacimiento son algunos de los factores que influyen en la elección de los colores más populares en los celulares. En la elección del color convergen la psicología, el marketing y la estética, entre otros factores que llevan a las personas a favorecer una tonalidad por encima de otra. A esta interesante dinámica no han escapado los fabricantes de dispositivos móviles.

Como es sabido, los primeros celulares privilegiaron la funcionalidad por encima del diseño, pero con el paso del tiempo algunos fabricantes se arriesgaron a colorear el cuerpo de sus dispositivos. Esta tendencia llevó a ofrecer carcasas intercambiables de distintos colores, incluso con diferentes temáticas que permitieron un grado de personalización más amplio, que no siempre tenía una estética agradable.

La irrupción de los smartphones generó un momentáneo regreso a la sobriedad con colores como blanco, negro y en algunas ocasiones gris, lo cual se mantuvo por un tiempo hasta que los fabricantes buscaron nuevamente ofrecer variedad. Aunque los protectores para celulares son una manera de personalizar los dispositivos, algunas compañías como realme se proponen ir más allá.

“Además de ser una herramienta útil para el día a día, los smartphones se han vuelto parte de la identidad de las personas, su estilo y forma de expresión, por lo que el realme Desing Studio llegó a la industria para ofrecer no solo tecnología de vanguardia, sino un diseño impactante con efectos y colores nunca vistos”, asegura David Gutiérrez, Senior PR manager para realme.

¿Qué factores inciden al elegir el color para un celular?

De acuerdo con un estudio realizado por Gillian C. Rose, diseñadora de interiores, investigadora del color, y fundadora de The Science of Color, la manera como la gente selecciona un color determinado está relacionada con la vibración que transmite, con un recuerdo al que lo vincula o con un rasgo de la personalidad.

Por ejemplo, las personas extrovertidas tienden a seleccionar colores más vibrantes y llamativos, debido a que buscan mayor estimulación de sus entornos, mientras que quienes son un poco más reservados prefieren colores fríos o neutros. También influye el lugar de origen de la persona, ya que culturalmente puede cambiar el significado de los colores, un ejemplo es el blanco que normalmente es relacionado con pureza o paz, pero que para algunas comunidades se identifica con el luto.

La psicología del color, a través de una prueba como el de Lüscher, asocian la aceptación, el gusto o el rechazo por ciertos tonos con características o rasgos de la personalidad. El marketing también aprovecha esto para generar cierto tipo de respuestas o comportamientos en las personas. Teniendo en cuenta algunos de los colores más populares en los dispositivos de realme, se comparten algunas connotaciones al elegir cada uno de estos colores:

Azul que sorprende

Este color es comúnmente identificado con la armonía, el equilibrio y la paz interior, y suele tener un efecto calmante sobre el sistema nervioso central. De acuerdo con la prueba de Lüscher, quienes muestran predilección por este tipo de tonos, normalmente le dan prioridad a la búsqueda de equilibro en sus vidas.

realme ha incorporado este color en varios de sus dispositivos, como el 9 Pro + que tiene la versión sunrise blue en la que presenta el primer diseño de fotocromatismo de realme. Este permite que bajo la luz solar la cubierta trasera del dispositivo se decolore completamente de azul a rojo en solo 3 segundos.

Verde brillante

Este color se asocia con la naturaleza, esperanza y serenidad. Elegir este tono para un dispositivo móvil puede representar determinación y también estimula la armonía en el cerebro. El realme C35, recientemente lanzado en el país, cuenta con una versión en verde brillante. Este incorpora un bisel en ángulo recto hecho de material 2D que le da un toque futurista y elegante al mismo tiempo.

Negro que destaca

Aunque técnicamente no es un color sino su ausencia, éste se puede considerar como un tono asociado con poder, autoridad, estabilidad, confianza y fuerza, que puede encontrarse comúnmente en diferentes modelos de celulares, incluido el C35.

Algunas compañías como realme han agregado efectos adicionales que generan una diferenciación única, un ejemplo es el realme 9i, que con su versión en negro prisma, la cual genera la sensación de luz en movimiento, presentando un efecto dinámico de transformación de luz y sombra tridimensional.

A pesar de que el color no es la única característica que se considera al seleccionar un dispositivo, y podría verse como algo secundario, compañías como realme lo han visto como una oportunidad para innovar y seguir marcando tendencia con sus diseños llamativos y arriesgados.

