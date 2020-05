Cómo detectar fallas en los sensores de los móviles Android

mayo 17, 2020

Las fallas en los sensores de Android pueden ser variados, ya que dependen del sensor que da problemas. Aunque suele haber algunos indicios que nos hacen ver dichos fallos. Sobre todo en ciertas acciones que son comunes en el teléfono. Por eso, es importante estar alerta por si en algún momento se dan algunos de ellos.

Imagen por ymgerman vía Shutterstock

Uno muy común es que el teléfono no detecte cuando lo estamos poniendo en vertical o en horizontal. Si la pantalla se mantiene sin cambios, no se gira, es posible que haya algún problema con el acelerómetro del teléfono. Otro error común se da cuando estamos jugando a algunos juegos, como juegos de carreras, y el coche no registra las curvas al girar el móvil. Este tipo de fallos pueden indicar que algo va mal con el giroscopio.

Si instalas alguna aplicación para medir tu actividad en el teléfono, como Google Fit por ejemplo, y ves que la función de contar los pasos no funciona bien, es posible entonces que el podómetro del teléfono no funcione bien. Si cuando intentas desbloquear tu teléfono usando el sensor de huellas dicho sensor no la reconoce en ningún momento.

Cómo comprobar si realmente hay fallas en los sensores…

