Cómo proteger tu cuenta de PayPal y evitar que te roben dinero

agosto 25, 2020

Con cientos de millones de usuarios en el mundo, PayPal lleva tiempo siendo el líder internacional en la industria de los pagos electrónicos. Pero, como sabemos, los estafadores buscan dinero y ahora más que nunca, ya que gran parte de nuestra vida es online. En esta Ayuda encontrarás lo que debes hacer para proteger tu cuenta cuando envíes o recibas dinero mediante PayPal.

No hay duda de que PayPal es una plataforma de confianza con un alto nivel de seguridad que no deja de mejorar. Por ello, la empresa cuenta con un programa oficial de recompensas en el que hackers de sombrero blanco se dedican a descubrir vulnerabilidades y con el que desde 2018 les ha obsequiado con casi 4 millones de dólares. Pero dejando la tecnología a un lado, no podemos ignorar el factor humano. Aunque PayPal cuenta con muchos mecanismos para proteger las transacciones de sus usuarios, son ellos los que de vez en cuando comenten algún error. Para evitarlo, tan solo debes seguir estas reglas.

Cómo proteger tu cuenta de PayPal

En primer lugar, asegúrate de que tu cuenta está protegida con una buena contraseña. Es decir, larga, única y difícil de adivinar. Si usas una contraseña débil o usas la misma en muchas cuentas, entonces tu cuenta de PayPal será vulnerable ante ataques de fuerza bruta o de relleno de credenciales. Crear una contraseña buena no es complicado, aquí te decimos cómo hacerlo, aunque gestionar varias sí puede serlo. Por ello, nuestro gestor de contraseñas te será de gran ayuda porque te ayudará con ambas tareas: generar contraseñas de confianza y almacenarlas de forma segura.

Con las finanzas en juego, vale la pena estar protegido. No te olvides de activar el factor de doble autenticación. Con PayPal puedes recibir códigos de un solo uso por mensajes de texto o generarlos con una aplicación (puedes elegir la que más te guste). Esta última opción es, en general, la que se considera más segura, pero no importa el método de doble factor que uses siempre que uses alguno, por lo que, si no te gusta usar una aplicación de autenticación, al menos usa los códigos de un uso que se envían por SMS.

También deberías pensarte dos veces tus preguntas y respuestas de seguridad

El nombre de soltera de tu abuela o tu primera escuela puede que no sea algo complicado de averiguar gracias a tus redes sociales; ese tipo de preguntas no son nada seguras, pero tú puedes ser más listo. Por ejemplo, en lugar de usar el nombre de tu antiguo colegio, pon el nombre de algún familiar o amigo, pero no olvides la respuesta que has usado. Por razones de seguridad, te recomendamos que uses Kaspersky Password Manager para ello porque también almacena notas de forma cifrada, no solo contraseñas.

Además de reforzar la autenticación, asegúrate de que tienes las notificaciones configuradas para que se ajusten a ti. Activar los mensajes push en móvil sobre pagos salientes puede que sea el método más útil en términos de seguridad porque, así, si alguien accede a tu cuenta y empieza a gastarse tu dinero, lo sabrás al momento y podrás detenerlo de inmediato.

Otro consejo: Aunque tengas las notificaciones activas, no vendría mal que comprobaras de formar manual el historial de transacciones de tu cuenta de vez en cuando. Si encuentras transacciones que no has hecho, cambia la contraseña y las preguntas de seguridad y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de PayPal inmediatamente.

Protección ante ciberataques en PayPal

Recuerda que no es seguro usar redes wifi publicas. Nunca hagas transacciones financieras a través de ellas sin estar seguro de que la conexión es segura y, si te urge llevar a cabo alguna cuando estés usando una red wifi gratuita en una cafetería o aeropuerto, primero establece una conexión VPN segura y, solo entonces, abre tu app de PayPal.

Ten cuidado con los e-mails que recibas y que parezcan ser de PayPal porque podrían ser phishing. PayPal es uno de los servicios más afectados por estafas relacionadas con falsos correos electrónicos porque, recuerda, los estafadores siguen el dinero. Usa las técnicas comunes de observación para detectar el phishing: comprobar minuciosamente el remitente y los enlaces del mensaje.

Mejor aún, no hagas clic en ningún enlace. En su lugar, introduce la dirección de PayPal en tu navegador, inicia sesión y comprueba si tienes alguna notificación y, si no hay ninguna, es muy probable que el correo sea falso.

Y, más importante, nunca introduzcas tus credenciales de PayPal si tienes la mínima duda sobre la legitimidad del mensaje o web en la que estés.

Origen: Protegiendo tu cuenta de PayPal | Blog oficial de Kaspersky

[+] Videos de nuestro canal de YouTube