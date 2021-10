¿Cómo saber quien te deja de seguir en Facebook?

octubre 11, 2021

Si alguien te deja de seguir en Facebook, eso ya no es nada raro. Especialmente dado el escenario actual en el que los debates acalorados y los amargos conflictos virtuales aumentan cada vez más en Facebook. Debes aprender a aceptar que, al igual que no te agradan todas las personas que conoces en las redes sociales, es posible que a alguien tampoco le gustes. Es mejor aceptarlo e ignorarlo. Pero los seres humanos siempre están sedientos de información.

Imagen: Photographee.eu vía Shutterstock

Incluso si no le importa quien le deja de seguir en Facebook, todos los usuarios de la red social tienen la necesidad de al menos ver a las personas que ya no los siguen. Este es uno de esos trucos típicos de Facebook que no mucha gente conoce, pero cuanto antes lo sepa, más fácil será saciar su ansiedad.

Diferencia entre dejar de ser amigo y dejar de seguir

Aunque en la mayoría de los casos ambas palabras se usan como sinónimos, no son lo mismo. Cuando dejas de ser amigo de alguien en Facebook, ambas cuentas están completamente separadas. No existe relación entre ambas cuentas.

La persona de la que ha dejado de ser amigo ya no estará disponible en su lista de amigos y ninguno de los dos se encontrará con las publicaciones de los demás mientras se desplaza por la cartelera de noticias. Ambas personas serán anónimas y distantes como dos personas no relacionadas en Facebook. Si ya ha modificado su configuración de privacidad, la persona no amiga tampoco podrá enviarle mensajes directos; sin embargo, pueden solicitar el envío de mensajes. Al dejar de ser amigo, simplemente echas a alguien de tu vida en Facebook, negando su presencia.

Por otro lado, si desea una opción un poco más sutil para mantenerse alejado de alguien en Facebook, puede dejar de seguirlo. Dejar de seguir a una persona significa que permanecerá en su lista de amigos, pero sus publicaciones y actividades no serán visibles en su fuente de noticias. De esta manera, no está estropeando directamente la relación con la persona, pero al mismo tiempo, no se molestará con las publicaciones y actividades de la persona. Si deja de seguir a alguien, aún podrá enviarle mensajes directamente sin solicitarlo.

Cómo ver quién te deja de seguir en Facebook

Para ver quién dejó de seguirte en Facebook, abre tu perfil y toca la pestaña Siguiendo. Busque manualmente a la persona de la que sospecha que ha dejado de seguirlo. Si el nombre de la persona no aparece en esta lista, significa que la persona ha dejado de seguirlo.

Ahora, comprenda el hecho clave aquí. Dejar de ser amigo de una persona automáticamente implica dejar de seguir, pero viceversa no es cierto. Si no encuentra el nombre de una persona en su lista de amigos, eso indica que la persona ha dejado de ser su amigo y también implica dejar de seguirlo. Una persona que te ha dejado de ser amigo te ha dejado de seguir automáticamente. Si no encuentra el nombre de la persona en la lista de amigos suyos, no es necesario que verifique el nombre en la lista de seguidores porque no lo estará.

Sin embargo, si encuentra el nombre de la persona en la lista de amigos, pero sospecha algo raro, debe verificar la lista de seguidores para asegurarse de que la persona sea solo su amigo o que también lo esté siguiendo. Es una ecuación simple, pero muchas personas sorprendente desconocen este hecho.

No olvidemos la última opción, si encuentras el nombre de la persona en cualquier lugar (ya sea en la lista de amigos o en la lista de seguidores) y encuentras su perfil cuando la buscas en Facebook, es evidente que la persona no le ha bloqueado ni eliminado de su cuenta de Facebook.

Origen: iStaunch

