mayo 19, 2021

Las plataformas de contenido audiovisual o streaming son aquellas que le permiten al usuario disfrutar series, documentales y películas sin necesidad de descargarlos. Simplemente, el usuario debe crear una cuenta contratando una suscripción y estará listo para comenzar a disfrutar del contenido que ofrezca la plataforma. Para garantizar la mejor experiencia de navegación y visualización, plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney+ usan las últimas innovaciones tecnológicas. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial en las plataformas de contenido audiovisual?

Inteligencia artificial fuera de la plataforma

La mayoría de los servicios de streaming generan su propio contenido. En el caso de Netflix, el contenido original corresponde a más de un 90 por ciento de las alternativas disponibles en la plataforma. En estos casos, estas compañías utilizan la inteligencia artificial para determinar cuáles deben renovar en base a los datos que aportan los usuarios. Asimismo, la inteligencia artificial se usa para desarrollar todos los pasos relacionados con la producción; desde el guion hasta la selección de actores, no hay nada que no se analice a través de la inteligencia artificial.



Una de las principales razones por las que la industria utiliza inteligencia artificial en todos los pasos de su producción es que, por lo general, esta tecnología no se equivoca. En base a los gustos de los usuarios, las plataformas son capaces de predecir qué contenidos tendrán más éxito y, por lo tanto, apostar por aquellos que los espectadores están esperando ver.

Inteligencia artificial dentro de la plataforma

En la actualidad, casi todos los sitios web utilizan inteligencia artificial dentro de sus plataformas, sin importar si se trata de una tienda de ecommerce, un casino en línea o un sitio informativo. En el caso de las plataformas de contenido audiovisual, la inteligencia artificial resulta de gran utilidad para mejorar la experiencia de navegación al buscar y ver series, documentales o películas. Esto se debe a que la inteligencia artificial le permite a la plataforma registrar datos como:

Dispositivos que se utilizan para acceder

Fecha y hora en la que se vio el contenido

Historial de búsqueda dentro de la plataforma

Datos de la ubicación

Con estos y muchos otros datos, las plataformas pueden analizar el comportamiento del usuario y definir cuáles son las mejores recomendaciones en base a sus preferencias.



Por otro lado, las compañías también utilizan inteligencia artificial dentro de sus plataformas para mostrar las miniaturas de los contenidos disponibles. Para eso, se utilizan los macrodatos, cuyo análisis permite determinar qué imágenes son las más atractivas y, por lo tanto, despertarán el interés del espectador.

Las compañías dedicadas al streaming de contenido audiovisual utilizan la inteligencia artificial dentro y fuera de la plataforma. Esta tecnología es imprescindible para predecir qué contenidos tendrán más éxito antes de siquiera producirlos. Además, mejora la experiencia de navegación del usuario a través de un análisis de sus gustos y comportamientos dentro de la plataforma.

