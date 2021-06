Con este controlador todos los teléfonos inteligentes serán para juegos

junio 6, 2021

Con el auge de los juegos móviles y, más recientemente, los juegos en la nube, nunca ha sido mayor la necesidad de un controlador confiable y asequible para su teléfono Android. Pero, ¿el GameSir X2 está a la altura de las circunstancias? Vamos a averiguar.

Compatibilidad. Reproductores, teléfonos y aplicaciones

Existen varios diseños distintos para este accesorio, que se distinguen principalmente por la forma en que se conectan a su teléfono. La versión original de GameSir X2 (en blanco) se conecta a través de USB-C, lo que garantiza la conexión más rápida posible. GameSir también ha lanzado una variante de Bluetooth (en gris oscuro) que funciona en Android e iOS, que tiene la desventaja de tener que cargarse de vez en cuando.

Ambas variantes de GameSir X2 obviamente están tomando prestado el diseño de Nintendo Switch, y los controladores de la competencia como GameVice y Razer Kishi, y eso se extiende hasta los botones frontales (ABXY). La mayoría de los juegos en Android esperan que tengas un diseño de controlador estilo Xbox, pero el modelo USB-C de GameSir X2 trae un diseño estilo Nintendo para sus botones frontales: BAYX en lugar de ABXY.

En particular, el modelo Bluetooth opta por un diseño estilo Xbox. Afortunadamente, sea cual sea el diseño que prefiera, puede usar la aplicación GameSir, incompleta, a veces confusa, para ajustar el diseño de su botón dentro del firmware del controlador. Sin embargo, obviamente, si haces esto, la apariencia de tus botones físicos no coincidirá con lo que se presiona en el juego.

En el frente de los juegos, si quieres jugar a un juego que requiere un poco de precisión en la fuerza con la que presionas los gatillos izquierdo o derecho, como un juego de carreras, no tienes suerte con este controlador. El GameSir X2 solo ofrece disparadores de clic simples que se activan por completo o se liberan por completo, nada intermedio.

Otra cosa a tener en cuenta es que no todos los teléfonos serán compatibles con GameSir X2, ya que solo puede abrirse a 173 mm. Por ejemplo, no pude apretar el LG V60 en el controlador, donde apenas cabía en el Razer Kishi. Sin embargo, el descaradamente grande Galaxy Fold 2 se las arregla para caber en el GameSir X2, pero no en el Kishi.

Para aquellos con teléfonos Android más nuevos, sepa que actualmente hay un problema sin resolver en Android 11 que hace que los controladores de juegos no sean reconocidos ocasionalmente o que se ignoren ciertas pulsaciones de botones.

Una última cosa a tener en cuenta en el frente de la compatibilidad es que, en la actualidad, la aplicación Amazon Luna no admite controladores con cable en Android, lo que hace que el modelo USB-C GameSir X2 sea inútil para esa plataforma.

Confort y diseño

Relativamente bueno en las manos. GameSir X2 está copiando el diseño del Nintendo Switch. Como era de esperar, dado el éxito de esa consola, el campo de controladores que convierten su teléfono en un Nintendo Switch es bastante amplio, pero hasta ahora tengo que decir que el GameSir es mi favorito del grupo. En comparación con su competidor principal, el Razer Kishi, el GameSir X2 tiene dos mejoras críticas. La primera es que el X2 que utilicé tiene cuatro botones direccionales distintos, lo que hace que las pulsaciones de los botones sean más seguras, lo que resulta útil para plataformas como Celeste. Dicho esto, para los modelos 2021, GameSir ha modificado su diseño para cambiar a una almohadilla en forma de cruz que, aunque sigue siendo una mejora con respecto a la blanda D-Pad de Kishi, es un poco degradada.

En segundo lugar, y lo que es más importante, GameSir X2 es razonablemente cómodo en las manos. Pude disfrutar de sesiones de juego prolongadas de juegos como Enter the Gungeon y Murder by Numbers sin mucha tensión en la mano o la muñeca. Incluso los tiradores como Outriders y Destiny 2 eran más factibles en el X2, ya que el controlador es físicamente lo suficientemente grande como para ajustarse a un agarre.

Mejor aún, GameSir incluye dos pares de protuberancias que puedes unir a tus palancas de pulgar: un juego convexo y otro cóncavo, que ofrecen un área de superficie más grande. Esto tiene un impacto significativo en la mejora de la precisión en los tiradores. El principal problema que tiene para los juegos de disparos es la falta de soporte para las palmas.

Hay una razón por la que la gente usa el controlador Pro de Nintendo Switch para sesiones de juego más serias en lugar del Joy Con más portátil. Los controladores de juegos modernos son una combinación artística de ergonomía, utilidad y estilo, creados a partir de generaciones de experiencia aprendiendo de las manos humanas. Un controlador portátil nunca lo va a cortar como un controlador único.

Si para mejorar la comodidad del controlador, y se le agrega más soporte para ayudar a las palmas y mejorar la curva de las muñecas, en ese punto, el X2 ya no sería el mismo controlador limpiamente portátil que es hoy. Todo dicho y hecho, para todos, excepto para los jugadores más expertos, el GameSir X2 es lo suficientemente bueno para jugar, especialmente sobre la marcha.

Durabilidad

El exterior completamente de plástico del GameSir X2 se presta bien al abuso que es parte integral de ser un controlador de juegos en movimiento. El X2 es incluso sorprendentemente resistente a las manchas de grasa en las manos.

Portabilidad

La clave de la portabilidad del GameSir X2 es su diseño de «estiramiento», que se abre para admitir teléfonos de hasta 173 mm de altura y los sujeta en su lugar. En su forma más pequeña, el X2 todavía tiene 175 mm de largo, y eso, combinado con las palancas de pulgar que sobresalen, hace que el controlador esté lejos de ser de bolsillo. Sin embargo, el tamaño es bastante adecuado para guardarlo en una bolsa.

Algunos modelos incluso vienen con un estuche de transporte con cremallera, lo que hace que sea fácil de tirar en su mochila / bolso y asegúrese de que nada se dañe o se enrede en los palos. Este estuche también sirve como un lugar para guardar un cable de carga adicional, o incluso un paquete de baterías.

Energía y batería

Entre los dos modelos de GameSir X2, hay dos formas de pensar en la duración de la batería. En el modelo USB-C, el X2 estará listo para jugar exactamente mientras su teléfono tenga energía de sobra, pero el controlador agotará la batería de su teléfono más rápido de lo normal. Para contrarrestar esto, hay un puerto de paso USB-C que le permite cargar su teléfono mientras juega, lo que permite sesiones de juego prolongadas.

Mientras tanto, el GameSir X2 BT debe recargarse por separado de su teléfono, pero su batería de 500 mAh casi definitivamente durará más que su teléfono en una sesión de juego. Esto es especialmente cierto ya que no hay forma de cargar su teléfono mientras está en el X2 BT.

¿Deberías comprar GameSir X2?

Si está decidido a obtener un controlador portátil que haga que su teléfono se vea y se sienta como un interruptor de Nintendo, o si simplemente desea un controlador en el que puede lanzar su teléfono rápidamente para una sesión de juego improvisada, no puede equivocarse con el GameSir X2. Sin embargo, el controlador ciertamente no es para todos.

Si se considera un jugador «incondicional» o está buscando un controlador ergonómico para reducir el estrés en sus manos y muñecas, sería mejor que conectara un controlador de tamaño completo a su teléfono. El USB-C GameSir X2 para Android se vende por $ 69.99 y está disponible en Amazon o directamente en GameSir. Mientras tanto, la variante de Bluetooth tiene un costo de $ 59.99 y funciona tanto en Android como en iOS.

Origen: Revisión: GameSir X2 es el controlador esencial para Android – 9to5Google

[+] Videos de nuestro canal de YouTube