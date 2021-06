Evaluación y reseña honesta del Moto G100

junio 4, 2021

El Moto G100 es el intento de Motorola para cubrir el segmento más alto de la llamada «gama media» de móviles. El terminal luce bien ensamblado, con un marco de acabado metálico. El recuadro de las cámaras apenas sobresale. La pantalla presenta dos muescas circulares con las cámaras de selfies. Cero «notch» aquí. Cámara posterior cuádruple, con autoenfoque láser. El móvil viene de fábrica con Android 11, y Motorola siempre tiene la idea de mantener la experiencia de Android fluida y sin mayores capas en la interfaz de usuario.

Al recibir la caja del Moto G100 noté su gran tamaño con respecto al embalaje convencional de los móviles. Resulta que viene un kit con tres cajas más pequeñas adentro, con lo siguiente: El móvil. Cargador de 20W y cable USB-C a USB-A. Una funda básica de silicona transparente. Cable de conexión «Ready for» de USB-C a HDMI, que permite su uso mientras el móvil se carga. Base con soporte magnético o «Dock» para el móvil, para utilizarlo en modo «Ready for» sea como soporte para uso en videoconferencia, gaming, etc. Un pequeño manual de inicio y advertencias ambientales y legales.

Exterior y acabado:

El Moto G100 luce bien ensamblado, con un marco de acabado metálico. La tapa posterior parece de plástico por la temperatura al tacto (Motorola no especifica el material), de acabado mate, que no atrapa tantas huellas como el habitual vidrio. Impresiona el cambio de tonalidad desde diferentes ángulos, que va desde el azul hasta los violetas y vino tinto. El recuadro de las cámaras apenas sobresale.

Se siente algo pesado en la mano, al ponerlo en la balanza me dió 215g, un poco más que mi móvil previo.

Aún siendo un móvil de tamaño grande, y con una proporción de pantalla que favorece el alto sobre el ancho, los botones se encuentran bien ubicados, accesibles con una sola mano.

En el lado derecho tenemos arriba los botones de volumen, y debajo de ellos un receso que tiene el botón de encendido con el sensor de huellas incluido. El sensor de huellas es rápido y sensible, está bien ubicado y hasta ahora no he tenido desbloqueos en falso al llevar el móvil al bolsillo o al sacarlo.

En el marco del lado izquierdo hallamos un botón dedicado al asistente de Google y la ranura para SIM/MicroSD. El móvil puede usar 2 SIM siempre y cuando no uses la MicroSD, porque la bandeja de ésta es compartida. En el marco superior solo vemos un orificio de micrófono. En la parte inferior del marco está el conector USB-C central, el Jack para auriculares de 3.5mm y la rejilla del altavoz único. La pantalla presenta dos muescas circulares con las cámaras de selfies. Cero «notch» aquí.

Software:

Moto G100 viene de fábrica con Android 11, y Motorola siempre tiene la idea de mantener la experiencia de Android fluida y sin mayores capas en la interfaz de usuario (Se le dice «Vainilla», ¿Cierto?), tan solo resaltan la inclusión de los gestos de Motorola, como por ejemplo para activar la cámara y la linterna con movimientos de la mano, el contestar llamadas automáticamente al cogerlo de la mesa, etc.

Ciertamente aprecio el tener una experiencia Android estándar, sin modificaciones. La interfaz es rápida, sin trabas, con excelente respuesta táctil. Mucho tiene que ver la tasa de refrescamiento de la pantalla.

Plataforma «Ready for»:

El móvil viene con el software instalado para utilizar la nueva plataforma «Ready for » de Motorola, que consiste en la conexión a monitores externos para varias tareas, principalmente:

Tener una experiencia de ordenador de escritorio al conectar además un teclado y un ratón Bluetooth, en caso de no tener ratón, la pantalla del móvil se puede usar como trackpad. La experiencia de escritorio puede resultar excelente si trabajas con documentos largos, hojas de cálculo, presentaciones, etc.

Modo Gaming, utilizando un mando Bluetooth

Modo videoconferencia, en este caso permite utilizar la cámara principal para las videoconferencias (Skype, WhatsApp) mientras los interlocutores se ven en el monitor externo. Con éste modo puedes utilizar la cámara principal del móvil en el soporte, y tiene un modo de rastreo o tracking para mantenerte dentro de la escena si te mueves, excelente para los videos en vivo.

Modo Multimedia, para usar tu monitor o TV como SmartTV, streaming, pelis, etc.

La conexión es simple con el cable directamente o utilizando el soporte incluido. Al conectar el cable automáticamente aparecen las 4 opciones mencionadas.

Rendimiento:

Las pruebas sintéticas o «benchmarks» resultan útiles, pero nada mejor que el uso diario e intenso para saber con se desempeña un móvil, en especial en gaming. No pude instalar Antutu, que es a mi juicio una de las mejores referencias que reflejan en promedio lo que es un móvil, pero pruebas de terceros le dan una puntuación de 556137 (Fuente: GSMArena), comparable con otros dispositivos de gama media/alta de otros fabricantes. El interfaz de usuario se desplaza fácilmente y sin atascos, el obturador de la cámara dispara sin retrasos, las aplicaciones abren al instante y en juegos exigentes como Call Of Duty, pues va excelente.

Cámara

La aplicación de cámara de Moto es de fácil uso, con un menú desplegable por encima del obturador que te deja seleccionar rápidamente algunas características como resolución, relación de aspecto, etc. Las fotografías son de buena calidad, con poca distorsión, con zoom digital mantienen una calidad aceptable con bajo ruido hasta 3.5-4X y los colores son balanceados y bien representados, sin mucha interferencia de la IA. El modo retrato está muy bien concebido y las fotos tomadas con el gran angular son de buena calidad, apreciándose la diferencia con otros dispositivos gracias al sensor de 16MP.

Ahora bien, lo que hace destacar al Moto G100 es la cámara macro, con un flash circular alrededor del sensor que permite iluminar las tomas de cerca sin saturar, logrando muy buenos resultados. La presencia de 2 cámaras para selfies también hace la diferencia, sobre todo la de ángulo ancho de 118º, que facilita tomar selfies grupales o hacer mejores composiciones con fondos naturales.

Los videos pueden ser grabados hasta 6K/30 fps, y puedes seleccionar el códec de compresión entre H.265/HEVC o H.264/AVC si los vas a ver en dispositivos algo más viejos. En las opciones desplegables puedes elegir la resolución y el uso de estabilización EIS.

Batería:

La carga de 0 a 100% tarda normalmente aprox. 2 horas con carga rápida Turbopower de 20W, notablemente más lento que mi móvil previo (Carga SuperVOOC de 30W), pero bien para una batería de 5000mAh. La batería dura entre 15-16 horas de uso mixto habitual (videos en Youtube y Netflix, navegación web frecuente, lectura de libros, música, etc.) por lo que aguanta mi día de trabajo normal, que incluye un par de horas en tren.

Ahora bien, hay dos funciones en el menú Configuración/Batería, que son «Carga optimizada» y «Protección contra sobrecarga» que no había visto antes. Carga Optimizada utiliza IA para reconocer tus patrones de carga y predice cuanto tiempo dejarás el cable conectado, lleva la carga al 80% y luego espera para completar el 20% restante más lentamente, protegiendo la batería.

Protección contra sobrecarga limita la carga cuando dejas el cable conectado de forma continua durante 3 días, limitándola al 80% hasta que desconectes el dispositivo. Activé éstas funciones para ver si consigo que el tiempo de vida útil de la batería se prolongue un poco. Solo el tiempo lo dirá.

Opinión y comentarios finales:

El Moto G100 es en mi opinión un valiente intento de Motorola de mantenerse en el competido mercado de móviles de gama media/alta y tiene muchas cosas a favor:

Procesador potente y al día (Al fin dejaron de usar procesadores de rendimiento mediocre en la serie G)

Buena cantidad de Memoria Ram y almacenamiento, con posibilidad de expansión.

Cámara de muy buena calidad.

La plataforma «Ready for» lleva el móvil a nuevas formas de uso.

En contra:

Si bien la pantalla es un buen LCD IPS, me hubiera gustado un poco más una AMOLED 120Hz.

La disipación térmica podría ser mejor.

Si bien el paquete viene con muchos accesorios «Ready for» que dan valor añadido, el G100 enfrenta una dura competencia de otras marcas, ofreciendo móviles de mejores características, sobre todo en lo que se refiere a pantalla y almacenamiento a un precio notablemente menor.

Creo que el precio es el gran handicap del G100, pero es un móvil sólido, de buenas características y calidad y que seguro merece la pena, sobe todo de aparecer alguna oferta en Amazon.

Procesador Qualcomm Snapdragon 870 de 8 núcleos, 2.4-3.2 GHz, gráficas Adreno 650

8 GB de RAM LPDDR5

128 GB memoria flash, sistema de archivos UFS 3.1, ranura de expansión compartida para microSD.

Pantalla LCD IPS de 6.7 pulgadas, Gorilla Glass 3, resolución 1080×2520 ,con tasa de refrescamiento de hasta 90Hz, HDR10

Cámara posterior cuádruple, con autoenfoque láser:

Principal de 64 MP

Gran angular de 16 MP

Sensor de profundidad de 2 MP

Sensor TOF 3D

Principal de 64 MP Gran angular de 16 MP Sensor de profundidad de 2 MP Sensor TOF 3D Cámara para selfies doble:

16 MP principal y 8 MP gran angular

16 MP principal y 8 MP gran angular Grabación de vídeo: 6K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, estabilización EIS giroscópica

Batería de 5000 mAh, cargador Turbopower de 20W.

Conectividad: Redes 5G/4G/3G/GSM , WiFi 6.0, Bluetooth 5.1, NFC. USB-C 3.1

GPS doble banda A-GPS, soporte para GLONASS y Galileo

Sensores: Huella dactilar lateral derecho, giroscopio, acelerómetro y compás.

Nota del autor Víctor A. Rossetti C.: Recibí éste producto sin costo como parte del programa Amazon Vine para su evaluación y elaboración de una reseña honesta.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube