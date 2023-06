Consejos de seguridad digital para disfrutar sin angustia tus vacaciones

junio 26, 2023

Llegan las vacaciones de nuevo y, con ellas, un mar de oportunidades para que los cibercriminales hagan su particular agosto. Al igual que cada vez estamos más conscientes de la importancia de contar con alarmas y otras medidas tradicionales de seguridad en nuestras casas, deberíamos tomarnos con mayor seriedad todo lo relativo a nuestra ciberseguridad personal. La principal diferencia entre la seguridad tradicional y la digital es que, no solo tenemos que dejar a buen recaudo toda la información digital que dejamos en casa o en el trabajo. Además, tenemos que poner especial énfasis en utilizar de forma segura los dispositivos que nos llevamos de vacaciones.

Imagen: ImageFlow vía Shutterstock

Te recomendamos que hagas un backup de toda tu información en un disco duro externo tanto de tu computadora como del móvil que te vas a llevar de vacaciones. Ten en cuenta que vas a estar en la playa o haciendo actividades en las que se te podría caer el teléfono al agua o al suelo y romperse.

Ojo con la Wi-Fi públicas

Si tienes peor suerte, podrían hackearte el móvil o la computadora si te conectas a redes Wi-Fi públicas. Si eso ocurriera, solo tendrías que volver a casa y reinstalar el respaldo. En este sentido, es muy importante que intentes no conectarte a redes Wi-Fi públicas. Es decir, aquellas en las que te puedas conectar tú y otras personas a la vez, como las WiFi de los hoteles o los restaurantes.

En caso de que tengas que hacerlo porque viajes fuera de la Unión Europea (recuerda que desde el mes de junio ya no hay roaming entre ningún país de la UE) no accedas a servicios con información muy sensible como la web o aplicación móvil del banco. De ahí la gran importancia de contar con un antivirus de última generación y de tener bien actualizado el software y las APPs de todos tus dispositivos. Además del sentido común, estas medidas adicionales de seguridad son totalmente necesarias para evitar un gran disguste durante las vacaciones.

Imagen por Den Rise vía Shutterstock

Mejor no lo digas

Desde hace años está de moda poner en el muro de Facebook o como foto de perfil una foto a modo de cartel en el que dice «cerrado por vacaciones». Mejor no lo hagas, no es necesario decirle al mundo que no habrá nadie en casa durante varios días. Además, si lo publicas en una red social como Twitter, estás diciéndole al mundo entero que todos los objetos de valor que hay en tu casa no están siendo vigilados. Si lo publicas en Instagram y tienes público tu perfil estás haciendo exactamente lo mismo. En Facebook tampoco deberías publicarlo en tu muro aunque tengas tus permisos en privado, pero sobre todo no debes poner un cartel de este estilo como foto de perfil.

Como es lógico, mientras estés de vacaciones harás fotos y muchas de ellas las compartirás en tus redes sociales. Por eso, lo más recomendable es que le dediques un rato a modificar los permisos de todos tus perfiles para que la información que compartes sea 100% privada.

Sigue leyendo: Consejos de seguridad para irte de vacaciones tranquilo – Panda Security