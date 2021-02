febrero 10, 2021

Epic Games anuncia una nueva herramienta de software basada en navegador impulsada por su Unreal Engine llamada MetaHuman Creator que crea personajes humanos hiperrealistas y ayudar a impulsar movimientos corporales y animaciones faciales más realistas. Epic proporcionó un adelanto de la plataforma en un par de videos de YouTube que muestran ejemplos de creaciones creadas con MetaHuman Creator, y «metahumano» parece ser el término que la compañía está usando para describir esta marca de individuo virtual y no real.

Crea personajes humanos hiperrealistas para películas y videojuegos con sorprendente editor web

Epic dice que MetaHuman Creator se puede utilizar junto con técnicas modernas de captura de movimiento y animación para crear escenas de interacciones humanas y movimientos realistas creadas para videojuegos, películas, televisión y otros formatos. La compañía dice que estos humanos fotorrealistas se pueden generar en cuestión de minutos y equiparlos con peinados y ropa únicos, y luego se pueden adaptar aún más para satisfacer las necesidades de una producción. Y estos «metahumanos» se pueden manipular en tiempo real dentro de la propia herramienta y simplemente usando un navegador web, dice Epic.

Dijo Vladimir Mastilovic, vicepresidente de tecnología humana digital de Epic:

«Hasta ahora, una de las tareas más arduas en la creación de contenido 3D ha sido construir seres humanos digitales realmente convincentes. Incluso los artistas más experimentados requieren una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo y equipo, solo para un personaje». «Después de décadas de investigación y desarrollo, y gracias a la incorporación de compañías como 3Lateral, Cubic Motion y Quixel a la familia Epic, esa barrera se está borrando a través de Unreal Engine, y estamos encantados de presentar MetaHuman Creator».

Los humanos creados con la nueva herramienta de Epic no se acercan al fotorrealismo de, digamos, las fotografías renderizadas digitalmente de personas falsas producidas por redes generativas de adversarios, que es la técnica de inteligencia artificial que sustenta proyectos como «This Person Does Not Exist».

Pero como una especie de herramienta de creación de personajes de videojuegos sobrealimentada, MetaHuman Creator parece capaz de hacer que algunas personas de aspecto sorprendentemente realista puedan pasar fácilmente por un actor capturado en movimiento de la vida real. Aunque quizás tendríamos que esperar para ver de qué es realmente capaz la herramienta en manos de creadores externos antes de emitir un veredicto sobre si escapa del valle inquietante.

No está claro cuándo Epic tiene la intención de lanzar MetaHuman Creator fuera de una amplia ventana de lanzamiento de 2021. Los desarrolladores y artistas interesados ​​pueden registrarse para recibir actualizaciones en el sitio web de Unreal Engine.

Origen: La nueva herramienta MetaHuman de Epic te permite crear caras realistas dentro de un navegador – The Verge

