Galaxy S20 FE 5G incorpora un montón de funciones del S21 con One UI 3.1

febrero 10, 2021

Dado que los buques insignia de Galaxy más antiguos recibieron One UI 3.0 solo recientemente, no esperábamos exactamente a Samsung para impulsar también la nueva versión 3.1 del Galaxy S21 a esos teléfonos en el corto plazo. Sin embargo, la compañía decidió dar a sus clientes existentes una agradable sorpresa al dar un inicio temprano al lanzamiento. En este momento, el Galaxy S20 FE ya está recibiendo su actualización One UI 3.1, dejando atrás a sus hermanos más premium del año pasado.

Muchos propietarios de Galaxy S20 FE 5G de Europa acudieron a Reddit hoy para informar sobre la recepción de una actualización de 1.7GB que incluye One UI 3.1 y el parche de seguridad de febrero. Con esta compilación, puede esperar la integración de Google Discover en la pantalla de inicio, los controles del dispositivo Google Home en configuraciones rápidas y varios efectos nuevos de videollamadas entre aplicaciones, entre otras cosas. Los primeros en adoptarlo han notado que ciertas características de S21, como la Vista del director, no se han adaptado al modelo insignia de presupuesto.

SamMobile pudo confirmar que la actualización se ha implementado hasta ahora en los mercados europeos

La actualización incluye la región del Báltico, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia, España, Suiza y el Reino Unido. Si se encuentra en alguno de estos países con un Samsung Galaxy S20 FE 5G, puede dirigirse a la sección de actualización de software en la aplicación de configuración para buscar la notificación de actualización.

Vale la pena señalar que solo el modelo 5G del S20 FE está recibiendo One UI 3.1 a partir de ahora, mientras que no tenemos noticias sobre la variante solo 4G. Teniendo en cuenta que la actualización ya está disponible para la Tab S7 / S7 + y ahora está llegando a los teléfonos no insignia, esperamos que más Samsung los teléfonos se unirán a la lista más temprano que tarde.

Origen: Galaxy S20 FE 5G incorpora un montón de funciones del S21 con la actualización One UI 3.1

