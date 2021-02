Trucos para alargar la vida de la batería del iPhone

febrero 10, 2021

En circunstancias normales, ¿cuánto tiempo se puede utilizar un iPhone? ¿Alguna vez has regalado tu antiguo iPhone a tus amigos o familiares? Si lo hiciste, entonces deberías notar que no los reparan en absoluto. Y lo único que hacen es cambiar la batería del iPhone. Entonces, esto genera una pregunta justa: ¿la parte más vulnerable de un iPhone es su batería?

Muchos usuarios incluso prueban que usan sus iPhones durante tres años sin borrar el caché. Al mismo tiempo, debemos mencionar que el teléfono Android requiere borrar el caché X veces al día. Otra razón muy importante es que la seguridad de Android no es tan buena como la de iOS. Además del sistema, el hardware del iPhone también es bueno. El iPhone es más resistente a las caídas que muchos teléfonos Android. Y, por último, no escuchamos sobre muchos casos en los que explota un iPhone. No ocurre lo mismo con los teléfonos Android.

Haz que la batería de tu iPhone funcione durante más tiempo

Bueno, volvamos a la batería del iPhone. Verificar la información de la batería con regularidad solo puede ayudarnos a comprender el desgaste de la batería y no puede prolongar su vida útil. Entonces, ¿qué debemos hacer para garantizar una mayor duración de la batería en nuestros iPhones?

Evite el uso de accesorios de carga irregulares

El nativo no es necesariamente el mejor, pero el nativo debe ser el más seguro. Lo mismo ocurre con los accesorios de carga. Durante el proceso de carga, tiene un impacto directo en el teléfono inteligente. El uso de cargadores y cables de datos pirateados o no certificados provocará un cierto grado de daños irreparables en el dispositivo.

Preste atención a la temperatura del entorno donde se coloca el dispositivo

Algunos de ustedes pueden haberse encontrado con algo así: en el frío invierno, el iPhone le notificará que la temperatura es demasiado baja para funcionar correctamente. La batería del iPhone en realidad tiene ciertos requisitos para la temperatura del entorno operativo. Su entorno de trabajo más ideal es entre 16° C y 22° C.

Si su iPhone se utiliza en un entorno por encima de los 35° C, el resultado puede ser un daño permanente a la capacidad de la batería. El llamado daño permanente es irreparable y puede encontrarse con la llamada situación de «no completamente cargado». El uso del iPhone en un entorno extremadamente frío solo experimentará temporalmente un rendimiento deficiente del dispositivo y una duración de la batería más corta. Pero se recuperará automáticamente cuando regrese al entorno normal.

Por eso, a la hora de optar por almacenar nuestro iPhone durante mucho tiempo, no solo debemos elegir un entorno adecuado, sino también mantener su potencia.

