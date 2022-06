Cuál es la ventaja de los casinos online con dinero real

junio 22, 2022

Los casinos en línea en Chile son una de las mayores industrias de juegos de azar online en la actualidad y su popularidad aumenta año tras año. Esto no es sorprendente, porque los casinos en línea dinero real tienen muchas ventajas sobre los casinos tradicionales y otras formas de juego y entretenimiento.

No importa si eres un jugador de casino experimentado que piensa en la transformación digital o un jugador que busca una nueva emoción, ¡no te pierdas este artículo sobre los beneficios de jugar casino dinero real online!

¿Por qué jugar en casinos online con dinero real?

Si alguna vez has visitado un casino físico, sabrás que no importa el tamaño del casino, la elección de juegos siempre es limitada. Muchos casinos pequeños solo ofrecen máquinas tragaperras y ruleta electrónica, no apuestas en vivo, por ejemplo.

Este no es el caso de los casinos en línea y este es uno de los mayores beneficios que puedes obtener si eres un jugador de casino experimentado que busca probar nuevos juegos y marcas. Por ejemplo, en un casino tradicional, puedes encontrar máquinas tragamonedas online con un juego o máquinas tragamonedas con varios juegos instalados, pero la selección aún es relativamente limitada. En un casino de tamaño mediano, normalmente puedes jugar entre 10 y 100 máquinas tragamonedas diferentes.

Este no es el caso de los juegos de casino online. La mayoría de los casinos en línea ofrecen cientos de juegos de máquinas tragamonedas. Lo mismo ocurre con los juegos de mesa, especialmente con la ruleta. En un casino tradicional, por lo general, si lo hay, solo se juega un tipo de ruleta o blackjack.

En un casino en línea, puedes alternar entre los mejores juegos en línea, como la ruleta americana y la europea, y jugar con diferentes apuestas y límites de mesa. Puedes encontrar una lista de las mejores tragamonedas y jugar donde quieras y cuando quieras.

Para jugar en un casino físico, debes visitar sus instalaciones. Esto limita tu tiempo de juego solo cuando estás en el casino. Si juegas en un casino en línea, esta es una historia completamente diferente. Puedes jugar dinero real cómodamente en tu casa, en pijama. Gracias a las innovaciones de los casinos móviles, también se puede jugar mientras esperas en la cola del banco, en la sala de espera o durante una aburrida conferencia o reunión.

Acceso a grandes promociones de bienvenida

La relación entre los casinos en línea y los jugadores mejora enormemente a través de los esquemas de bonificación, en comparación con los casinos tradicionales. En un casino real, por lo general no hay bonos ni bonificaciones, tal vez solo botes en ciertos juegos. Sin embargo, en los casinos en línea, el sistema de bonificación es una de las mejores partes de la experiencia de juego online. Estos incluyen bonos de bienvenida, ofertas sin depósito y giros en máquinas tragamonedas gratis o en la ruleta, entre otras promociones.

Más posibilidades de ganar

El RTP (Return to Player) en los casinos en línea es mucho más alto que en los casinos físicos. La razón es muy sencilla: es más barato administrar un caliente casino en línea que un casino físico, por lo que pueden ofrecer a los jugadores un RTP más alto.

Múltiples opciones de pago

Si juegas en un casino real en Chile, tus opciones de pago están algo limitadas a efectivo y tarjetas de crédito. Sin embargo, en los casinos en línea, hay muchos métodos de depósito de apuestas para elegir, como PayPal, Skrill, otras billeteras electrónicas, transferencias bancarias o incluso tarjetas prepago, que hacen que las transacciones electrónicas sean fáciles y directas.

Requisitos para jugar en un casino con dinero real

● Ser mayor de 18 años.

● Residir en el país de la legislación que lo controla.

● Disponer de dinero para apostar.

Consejos para jugar con dinero real

● Ten a mano tu DNI/NIE.

● Selecciona un método de pago a tu nombre.

● Regístrate en un casino de confianza.

● Dado que no quieres jugar con bonos, porque deseas jugar en el casino con dinero real, rechaza cualquier bono ofrecido.

¿Por qué es mejor jugar en plataformas online con dinero real?

El dinero real te permitirá jugar de acuerdo a tus circunstancias. Es decir, no tienes que jugar tu bono o depositar un cierto número de veces para poder retirar tus ganancias si las obtienes. Por supuesto, no hay garantías de que obtendrás beneficios del 100 % cuando juegues en un casino con dinero real.

Conclusión

En definitiva, si eliges jugar en un casino en línea en Chile con dinero real, tendrás mejores condiciones de juego. Además, cuando juegas con dinero real, no hay límite en la cantidad de juegos que juegas. Algunos bonos no te permiten jugar, como las tragamonedas online progresivas o las tragamonedas con jackpot. Otras restricciones pueden impedirte usarlo, por eso es importante informarse antes de usar cualquier juego en estas plataformas.

