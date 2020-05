Cursos online gratis sobre seguridad informática

mayo 10, 2020

Si estás buscando una oportunidad para aprender sobre seguridad informática, te invitamos a conocer esta completa lista de Cursos Online Gratis Masivos y en Abierto (MOOC, por sus siglas en inglés) dictados a través de diversas plataformas por prestigiosas universidades de distintas partes del mundo.

La oferta de cursos es variada y para usuarios de distintos niveles, tanto hogareños como más avanzados. Esto quiere decir que quienes cuenten con pocos conocimientos encontrarán la posibilidad de introducirse en el universo de la seguridad informática; y aquellos que tengan conocimientos avanzados o deseen profundizar en algunos temas en particular, también podrán hallar información de interés.

Es importante destacar que, si bien todos los cursos son online y gratis, los mismos no incluyen certificados. Sin embargo, en la mayoría de los casos, quienes estén interesados en validar su formación una vez finalizado el programa, tendrán la posibilidad de obtener un certificado emitido por la institución que imparte el curso, abonando un monto que se detalla en cada caso. A continuación, te presentamos una selección de cursos online gratuitos en seguridad informática:

1. Seguridad de la información: contexto e introducción

Con este curso introductorio de seis semanas de duración, te adentrarás en el universo y el contexto de la seguridad de la información. Tendrás un breve acercamiento a temas como criptografía y gestión de la seguridad, tanto en redes como en dispositivos. Además, te familiarizarás con una cantidad de conceptos vinculados al universo de la seguridad de la información.

Dictado por: University of London

Idioma: Inglés

Plataforma: Coursera

Este curso dictado por la Universidad del Estado de Nueva York pretende introducir a los interesados en un tema que sobrepasa las fronteras: los ciberconflictos. En este sentido, quienes tomen este curso online gratuito adquirirán conocimientos para el análisis y la gestión de ciberconflictos e incidentes; y adquirirán información útil para el desarrollo de políticas relacionadas con el cibercrimen. El manejo de esta clase de problemáticas requiere de una perspectiva interdisciplinaria que incluye el entendimiento de las amenazas cibernéticas; los esfuerzos internacionales para recudir y mejorar la cibserseguridad, además de factores sociopolíticos. Por lo tanto, finalizado el curso los participantes habrán aprendido a identificar tipos de actores involucrados en ciberconflictos y los diferentes tipos de amenazas; así como también podrán conocer una lista de esfuerzos internacionales que buscan combatir el cibercrimen, entre otras.

El programa va dirigido a la comunidad internacional y busca promover entre los participantes la discusión de temas de actualidad con el fin de generar un enriquecimiento de las partes a través de las distintas perspectivas culturales.

Dictado por: The State University of New York

Idioma: Inglés

Plataforma: Coursera

Un curso que pretende explicar a nivel técnico cómo funciona y qué tiene de especial el Bitcoin. En este sentido, el curso responderá algunas de las siguientes preguntas: ¿cómo funciona el bitcoin?, ¿Qué lo hace tan especial?, ¿Qué tan seguros están tus bitcoin?, ¿Pueden regularse las criptomonedas?, ¿Qué tan anónimos son los usuarios de esta criptomoneda?, ¿Qué determina el precio?, ¿Qué se espera que suceda en el futuro? Todas estas preguntas y más, encontrarán una respuesta en este MOOC de once semanas de duración.

Dictado por: Princeton University

Idioma: Inglés

Plataforma: Coursera

La criptografía es una herramienta fundamental para la protección de la información en sistemas informáticos. En este MOOC de siete semanas de duración dictado por la Universidad de Stanford, el participante aprenderá cómo funciona la criptografía y cómo la utilizan algunas aplicaciones existentes. Por otro lado, se verán problemas reales y se mostrarán algunos trucos para la utilización de esta técnica.

Dictado por: Stanford University

Idioma: Inglés

Plataforma: Coursera

En once semanas, este curso online gratuito te invita a estudiar el impacto de la tecnología en nuestras vidas y su importancia en las sociedades actuales. El curso propone mostrar cómo fue creada Internet, quién la creo y cómo funciona, mostrando a lo largo del programa a varias figuras innovadoras que desarrollaron la Web y las tecnologías que conocemos en la actualidad.

Dictado por: University of Michigan

Idioma: Inglés

Plataforma: Coursera

Este curso online gratuito que ofrece el Instituto de Tecnología de Georgía, a través de la plataforma Udacity, pretende ser una introducción al tema de la seguridad en redes y computadoras. Tiene una duración de dieciséis semanas y está dirigido a personas que tengan un nivel de conocimiento intermedio. Finalizado el curso el participante habrá adquirido ciertas habilidades para la investigación en temas de seguridad.

El programa comienza con una introducción a la criptografía y sistemas de seguridad, y en segundo lugar contempla un amplio abanico de áreas de seguridad. Estos son algunos de los temas que se desarrollan a lo largo del curso: seguridad en redes, diseño y análisis de protocolos de autenticación, modelado de seguridad, trusted computing, seguridad de programas, detección de amenazas, detección y mitigación de DDoS, arquitectura y operación de sistemas de seguridad, políticas de seguridad, seguridad web, entre otros.

Dictado por: Georgia Tech

Idioma: Inglés

Plataforma: Udacity

Este curso online gratuito de dos meses de duración, forma parte de un programa sobre Ingeniería en Machine Learning que dicta Udacity. El programa, dirigido a usuarios con un nivel avanzado, comienza por explicar la base matemática detrás de la criptografía, para luego pasar a explicar cómo utilizar la criptografía para resolver problemas, gestionar contraseñas de usuarios, transacciones, entre otros usos más.

Dictado por: Udacity

Idioma: Inglés

Plataforma: Udacity

La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ofrece este curso online gratuito sobre seguridad informática que introducirá al participante en el universo de la ciberseguridad. A lo largo del programa, de seis semanas de duración, el alumno aprenderá sobre: ataques a nivel de red, sistemas y servicios; Malware y Advanced Persistent Threats (APT); criptografía y contramedidas a nivel de red; desafíos que se presentan en la actualidad y tendencias de cara al futuro.

Dictado por: Universidad Rey Juan Carlos

Idioma: Español

Plataforma: Miríada X

La Universidad Abierta del Reino Unido con el apoyo del Programa Nacional de Seguridad del Reino Unido ofrecen este curso online gratuito de introducción a la ciberseguridad. El objetivo del programa es que los usuarios tengan la oportunidad de comprender los temas más importantes de la seguridad online para que puedan utilizar la tecnología de forma más segura, ya sea en casa como en el trabajo.

De esta manera, el programa desarrollará temas como: seguridad en redes, criptografía, identificación de amenazas y gestión de riesgos, tipos de amenazas, uso de contraseñas, doble factor de autenticación, detección de amenazas, VPN, entre varios temas más.

Dictado por: The Open University

Idioma: Inglés

Plataforma: Future Learn

Se trata de un curso en el que aprenderás qué es un ciberataque y en el que conocerás cuáles son algunas de las ciberamenazas más comunes dirigidas a pequeñas y medianas empresas. En este sentido, algunos de los temas que se explorarán son: las principales amenazas y los métodos que utilizan los cibercriminales, consecuencias de los ciberataques para pequeñas y medianas empresas, y herramientas y estrategias preventivas para proteger tu organización.

Dictado por: Deakin University

Idioma: Inglés

Plataforma: Future Learn

Se trata de un curso online gratuito de tres semanas de duración, presentado por investigadores y practicantes de la Escuela de Ciencias de la Computación de la Universidad de Newcastle (Reino Unido), en el que verás temas relacionados a la ciberseguridad vinculada al día a día, como por ejemplo: la privacidad online y cómo mover la información hacia un espacio de almacenamiento online puede poner en riesgo tu privacidad. Además también se muestra cómo hacer pagos online de manera segura, y cómo la proliferación de “dispositivos inteligentes” afecta a la seguridad.

Dictado por: Newcastle University

Idioma: Inglés

Plataforma: Future Learn

Con una duración de cuatro semanas y una demanda de cuatro horas semanales, este curso online masivo y en abierto de la Universidad de Southampton te propone introducirte en el mundo de la seguridad para dispositivos móviles y más específicamente aprender cómo desarrollar aplicaciones seguras para Android.

Algunos temas que abordará el programa son: la importancia de la seguridad en móviles, arquitectura de seguridad en Android y análisis estático de código.

Dictado por: University of Southampton

Idioma: Inglés

Plataforma: Future Learn

Dada la creciente cantidad de ataques que se registran en estos tiempos, las empresas cada vez más se preocupan por la seguridad de sus redes. Esto hace que los miembros de las organizaciones deban estar al tanto de temas vinculados a la seguridad en redes y cómo protegerse de un ataque de este tipo. Por eso, este curso online gratuito de apenas tres semanas de duración, apunta a explicar las técnicas implementadas para la seguridad en redes. El programa se centrará en exponer algunas vulnerabilidades en el software que pueden ser utilizadas para atacar un sistema y cuáles son algunas de las posibles estrategias de defensa para mitigar esos ataques. Además, el participante aprenderá a identificar distintos tipos de ataques dirigidos a la seguridad de las redes, cómo las empresas y las personas pueden identificar una amenaza en sus propias redes, entre otros.

Dictado por: Queen´s University Belfast

Idioma: Inglés

Plataforma: Future Learn

Tal como indica el nombre del curso, el objetivo de este MOOC es introducir al alumno en las bases de la ciberseguridad, aprendiendo cómo detectar amenazas, proteger sistemas y redes, cómo anticiparse a potenciales ataques y conceptos básicos sobre criptografía, entre otros temas más. Tiene una duración de ocho semanas y está dirigido a usuarios que tengan un conocimiento avanzado en la temática.

Dictado por: Rochester Institute of Technology

Idioma: Inglés

Plataforma: EdX

