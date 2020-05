Aplicación gratis que ayuda a los niños a aprender a leer

mayo 10, 2020

Google lanzó la nueva aplicación Read Along, que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de primaria a aprender a leer o practicar sus habilidades de lectura y mantenerse educativamente involucrados en medio del cierre de escuelas debido al coronavirus. La nueva aplicación gratis de Android se basa en la aplicación existente de Google, Bolo. La versión actualizada y renombrada ahora está disponible globalmente con soporte para nueve idiomas.

Imagen vía Depositphotos

Al igual que Bolo, Read Along aprovecha el reconocimiento de voz de Google y el texto a voz para ayudar a los niños a aprender a leer. La aplicación incluye un asistente de lectura incorporado llamado Diya. Mientras los niños leen en voz alta, Diya detecta si el niño está luchando con un pasaje y puede saltar con refuerzo positivo o ayuda. En cualquier momento, el niño puede pedirle a Diya que lo ayude a leer una oración o pronunciar una palabra que no sabe. A medida que los niños progresan en la aplicación, se les presentan mini juegos de palabras y ganan premios en la aplicación a medida que mejoran sus habilidades.

Google dice que la aplicación se creó teniendo en cuenta la privacidad de los niños y puede funcionar sin Wi-Fi ni datos. Los datos de voz se analizan en tiempo real en el dispositivo y no se sincronizan, almacenan ni analizan en los servidores de Google. La compañía también enfatiza que no está utilizando una muestra de voz de los niños para mejorar el producto. La aplicación tampoco incluye publicidad ni compras en la aplicación. Los padres pueden optar por conectarse a Internet si desean descargar historias adicionales, pero no hay un cargo.

La nueva aplicación Read Along ahora está disponible en todo el mundo, excepto en Filipinas, Colombia y Dinamarca, y ofrece historias en inglés, español, portugués, hindi, marathi, bengalí, tamil, telugu y urdu. La aplicación es una descarga gratuita en Google Play para niños de 5 años en adelante.

Origen: Google launches ‘Read Along,’ a free app that helps young children practice reading | TechCrunch

[+] Videos de nuestro canal de YouTube