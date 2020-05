Perro robot patrulla parques de Singapur y da un mensaje importante

mayo 8, 2020

Los residentes de Singapur pueden salir y hacer ejercicio en los parques de sus vecindarios como un descanso de las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa durante la pandemia de coronavirus. Los visitantes del Parque Bishan-Ang Mo Kio pueden encontrar la vista inusual de un perro robot Boston Dynamics Spot amarillo brillante con un mensaje importante.

Spot estará paseando por el pintoresco parque fluvial durante las horas pico para transmitir un mensaje recordando a los visitantes del parque que observen el distanciamiento social adecuado. La Junta de Parques Nacionales de Singapur (NParks) y la Nación Inteligente y el Grupo de Gobierno Digital se están asociando en la prueba, que está programada para dos semanas. Un operador remoto administrará Spot y los sensores del robot lo ayudarán a evitar personas y obstáculos en su camino mientras patrulla. Tendrá un cuidador humano NParks para la compañía durante el período de prueba.

The Straits Times publicó un breve video de Spot out para dar un paseo en el parque Bishan-Ang Mo Kio

Por el momento, Spot no grabará a los ciudadanos con las cámaras que lleva integradas para evitar choques. «Estas cámaras no podrán rastrear o reconocer individuos específicos. No se recopilarán datos personales», dijo la agencia GovTech de Singapur en un comunicado el viernes.

Singapur ya está utilizando un robot Spot para entregar medicamentos y otros artículos necesarios a los pacientes en las instalaciones de aislamiento de la comunidad. El perro robot de Boston Dynamics también se puso a trabajar en Boston como proveedor de telemedicina, vinculando de manera segura al personal médico con pacientes que necesitan evaluaciones de salud.

