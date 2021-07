Desafiante rol de la tecnología en la toma de decisiones empresariales

julio 14, 2021

Las decisiones para que generen repercusiones positivas dentro del entorno empresarial deben ser oportunas, ágiles, efectivas y eficientes, y mucho más en esta época donde la transformación digital nos hace tomar a la tecnología de la información como un actor principal en cualquier toma de decisiones. También nos hace preguntarnos ¿cómo la tecnología puede ayudarme a tomar decisiones de forma más oportuna y ágil, y que a su vez me permita optimizar recursos y procesos, y mejorar la experiencia en los clientes?

¿Sacar un nuevo producto al mercado o cambiar la imagen de un producto que ya esté a la venta? ¿Es necesario crear una App para la atención de los clientes? ¿Es preciso hacer una promoción de productos para incrementar las ventas? Estas son algunas de las preguntas que los diferentes integrantes de la directiva de una empresa pueden realizarse al momento de tomar decisiones empresariales que puedan cambiar, para bien o para mal, el curso de una compañía.

“Debido a la alta competitividad en los diferentes mercados a nivel mundial, la toma decisiones ágiles en el entorno empresarial se ha convertido en un factor determinante en la capitalización de oportunidades y en mantener cuotas de mercado con respecto a la competencia, ya que mientras se toma tiempo en la decisión, la competencia ya lo puede estar llevando a cabo” asegura Nelson Santacruz, ingeniero especialista en Servicios Consultivos de Tecnología.

“Principalmente, debemos ver la tecnología como un elemento habilitador, una herramienta útil que en conjunto con el conocimiento y la experticia de los colaboradores, que permite a la empresa tener una visión completa del negocio, lo que se traduce en conocer de principio a fin como la empresa vende, produce, cobra, factura, almacena, distribuye, etc., generando toneladas de información que debe ser analizada, procesada y canalizada para lograr que la empresa opere de la forma más optima posible, y esto se logra utilizando sistemas computacionales como un ERP o un sistema de Big Data e Inteligencia Artificial, integrando diferentes procesos operacionales”.

Es importante mantener contacto con los clientes y definir estrategias comerciales acorde a sus necesidades y requerimientos en el corto, mediano y largo plazo, por lo que las compañías adquieren sistemas CRM y de Inteligencia de Negocios, que le permitan analizar las tendencias de sus clientes, acorde a patrones de compra y generación de oportunidades de negocio. Es importante recordar que según estadísticas de mercadeo relacional, mantener un cliente es seis veces más económico que captar un nuevo cliente.

Asimismo es importante analizar y entender si el negocio cuenta con tareas operativas rutinarias y recurrentes, donde pueda ser más eficiente utilizar un sistema automatizado, como un RPA (Automatización robótica de procesos); utilizando un robot capaz de analizar y procesar el trabajo que diversos recursos humanos realizaban en días en tan sólo horas, optimizando de manera notoria los recursos para la empresa.

Es importante que los tomadores de decisiones al momento de incorporar la tecnología dentro de sus procesos estén atentos a llevar sus reglas y decisiones asociadas a cada negocio a los sistemas que están incorporando, ya que no todos los sistemas sirven para todas las empresas y no todos ayudan a mejorar sus procesos. Adicionalmente, los sistemas que se adquieran para apalancar una toma de decisiones ágiles y acertadas, deben ser accesibles para cualquier miembro de la empresa sin tener que depender de algún recurso del departamento de IT o de proveedores externos.

Todo sistema tecnológico que se incorpore en la toma de decisiones de una empresa debe permitir a los involucrados obtener agilidad, ahorro de tiempo, accesibilidad, optimización de recursos y flexibilidad, para poder llegar a sus clientes antes que su competencia, manteniendo la calidad y el valor de sus productos, concluye Santacruz.

