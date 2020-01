Descárgalo! Motorola lanza actualización de Android 10 para el Moto G7 Plus

enero 24, 2020

Motorola finalmente está actualizando el G7 Plus a Android 10 después de llevar la actualización a sus otros teléfonos como Motorola One Vision, One Power y One Hyper. Este es también el primer teléfono Moto que no se ejecuta en la plataforma Android One para recibir la actualización y, en consecuencia, el primero de la Serie G.

Entre las innovaciones introducidas con la nueva versión de software QPW30.61-21, llega un nuevo sistema de control por gestos, tema oscuro en todo el sistema, un mejor sistema de notificaciones y mejoras a nivel de rendimiento y seguridad. También necesitará tener un dispositivo desbloqueado por el operador para obtener este conjunto de actualizaciones, aparte de eso, no hay nada que hacer más que sentarse y esperar a que la notificación de actualización llegue a su pantalla.

Como con todas las actualizaciones de Moto, Brasil es la primera región en recibirlo. Según un documento de soporte de Motorola: «La actualización de Android 10 comenzó el 20 de enero de 2020 y se lanzó por etapas. Esperamos que todos los dispositivos reciban la actualización antes del 20 de febrero de 2020». Como siempre, las actualizaciones OTA son progresivas, y se van distribuyendo poco a poco por distintas zonas hasta llegar a todos los usuarios.

Hay muchas posibilidades nuevas para un teléfono inteligente de rango medio como G7 Plus, caracterizado por una pantalla de 6.24 «con resolución FHD + y muesca, marco reducido, SoC Qualcomm Snapdragon 636 , 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento interno, doble Cámara trasera de 16 + 5 Mpx y batería de 3000 mAh.

No está exactamente claro cuándo las otras variantes de Moto G7 y Moto G8 se lanzarán a Android 10, pero ahora no puede pasar mucho tiempo.

Origen: Android 10 finally comes to the Moto G7 Plus | Android Central

