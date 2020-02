Dexbook: pantalla portátil que convertirá al móvil en una computadora

febrero 15, 2020

La razón por la que existen dispositivos plegables es porque todos queremos más espacio en la pantalla de nuestros dispositivos móviles sin el volumen adicional. La triste realidad es que esto funciona mejor en teoría que en la práctica. Tanto el Galaxy Fold como el Mate X se despliegan en tabletas, pero no obstante son bastante voluminosos. El nuevo Galaxy Z Flip se desarrolla en un teléfono inteligente normal de pantalla completa que se parece mucho al Galaxy S20, pero no puede hacer nada con él cuando está plegado. E incluso cuando está cerrado, el Z Flip es bastante grueso para un teléfono inteligente moderno.

La tecnología no está lista para hacer realidad los dispositivos delgados y plegables con los que soñamos. Pero resulta que no necesita una pantalla plegable para extender la pantalla del teléfono inteligente más allá de sus bordes ya delgados. Este dispositivo sería un punto medio extraño entre una tableta sin sistema operativo y una computadora portátil sin teclado y trackpad.

El siguiente concepto le resultará familiar a cualquiera que tenga la edad suficiente para recordar el Motorola Atrix 4G, que tenía un accesorio muy inusual llamado Lapdock. El Asus PadFone era otro. Esencialmente, estas compañías fabricaron pantallas portátiles que convertirían sus teléfonos inteligentes en tabletas / computadoras portátiles. Pero Android no era realmente capaz de hacer que esa experiencia valiera la pena en ese momento, y los experimentos se desvanecieron rápidamente.

Sin embargo, Samsung y LG están a punto de reinventar las pantallas portátiles este año, según el medio de comunicación en coreano ETNews.

Las compañías están trabajando en monitores externos que no cuentan con procesador o sistema operativo propio. Vienen con paquetes de baterías incorporados, pero no vienen con teclados. Los usuarios podrán conectar sus teléfonos inteligentes a las pantallas y convertirlos en dispositivos tipo tableta. Estas tabletas admitirán la reproducción de video y la edición de documentos. Es probable que también funcionen con otros dispositivos, no solo con teléfonos inteligentes, ya que son monitores esencialmente independientes.

Samsung Dexbook

El dispositivo de Samsung ya tiene un nombre, Dexbook, que es una clara indicación de que el dispositivo es un accesorio. Samsung lanzó la serie de productos Dex hace unos años, lo que permite a los usuarios conectar sus teléfonos inteligentes a monitores de PC. El Dexbook probablemente funcionará con la serie Galaxy S20, como mínimo.

El dispositivo de LG aún no tiene nombre, pero la compañía lanzó un teléfono con una pantalla secundaria el año pasado. Fue una especie de desastre voluminoso.

El Dexbook, y lo que LG llama su propio accesorio de pantalla, debería lanzarse en la segunda mitad del año, con precios que van desde 400,000 wones ($ 338) a 500,000 wones ($ 422), según el informe. Sin embargo, ese alto precio podría ser un gran inconveniente. Por tanto dinero, sería mejor comprar el iPad más nuevo y asequible de Apple, que es más que capaz de reproducir contenido de video y ejecutar aplicaciones. De hecho, el nuevo iPad más barato es una de las mejores tabletas económicas disponibles en este momento. Por otro lado, si desea llevar un monitor portátil que pueda conectarse a su computadora portátil o teléfono inteligente, el Dexbook podría ser el camino a seguir.

