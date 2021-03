Dividir PDF gratis y 100% online, así de fácil puedes separar tu archivo

marzo 15, 2021

El formato PDF es uno de los más utilizados para distribuir documentos. Los archivos de este tipo tienen la ventaja de poder ser visualizados en cualquier dispositivo, conservando el aspecto del texto original. Además, es muy cómodo porque agrupa todas las páginas de un documento en solo un fichero. Si solo necesitas una parte de un documento largo, dividir con FormatPDF te permitirá desglosar fácilmente el PDF en capítulos o páginas individuales, o eliminar las partes que no te interesan.

Portable Document Format o formato de documento portable es su nombre formal, pero todo el mundo lo llama con el acrónimo PDF. Desarrollado por Adobe a principios de los 90, fue oficialmente convertido en un estándar abierto el 1 de julio de 2008 y pronto se volvió universal. Es soportado prácticamente por cualquier pantalla. Mantiene su aspecto original independientemente del dispositivo donde lo veas.

Modificar el contenido de un PDF no es fácil, está hecho así a propósito para evitar la manipulación del texto. Sin embargo, a menudo es necesario interactuar sobre estos documentos, dividiéndolos, recortándolos, uniéndolos, rellenado campos de un formulario y hasta firmándolos. Sin olvidar que además pueden ser protegidos por contraseña. Todo esto sí se puede hacer con relativa facilidad.

Razones para desglosar un PDF

Dividir un documento PDF es necesario en determinadas situaciones. Por ejemplo, en el caso de que quieras compartir solo una parte del contenido con otras personas. Otra razón puede ser que el orden de las páginas esté incorrecto desde su creación y sea necesario reorganizar todo. También, podría ser que algunos de los textos del PDF estén desactualizados y debas eliminarlos del resto. De hecho, un PDF se puede separar en tantas partes como desees, para borrar páginas específicas o reorganizarlo a tu gusto, para luego unirlo de nuevo. De esta forma puedes guardar o enviar solo lo que te interesa.

Además, dividir PDF jamas te dará problemas porque los datos resultantes son archivos independientes que funcionan como cualquier PDF creado originalmente.

Gratis y sin instalaciones

Como aclaramos antes, desglosar archivos PDF no es un problema. Los programas gratuitos que te permiten hacer esto son muchos. Pero si prefieres no instalar nada en tu computadora, herramientas online como FormatPDF.com permiten dividir PDF sin dificultad. Funciona sin importar si eres usuario de Windows, Linux, Mac, iOS o Android. El servicio es gratuito y no requiere registro.

Paso a paso

Dividir tu PDF con esta herramienta es muy fácil y el procedimiento consiste en lo siguiente:

Primero, pulsa sobre el botón de «Selecciona archivo PDF» que está notablemente destacado al abrir el sitio web de la herramienta.

Elige el documento .pdf que deseas dividir y cárgalo a la plataforma. También puedes arrastrar el archivo directamente al recuadro resaltado.

Una vez subido, pulsa sobre el botón «Dividir archivo» para llevar a cabo el desglose. Podrás descargar los ficheros resultantes unos segundos después de haber iniciado la acción.

