E3 2022 cancelado: no se salva ni la versión digital

marzo 31, 2022

La versión presencial del E3 2022 ya había sido cancelado, pero ahora también se han desvanecido las esperanzas de una versión digital del evento. E3 fue una vez el evento de videojuegos más grande del año, y las compañías más grandes lo utilizaron para hacer anuncios de gran éxito. Se llevó a cabo un evento E3 de alguna manera todos los años desde su inicio en 1995 hasta 2020, cuando se canceló el E3 2020 debido a la pandemia de COVID-19. E3 regresó como un evento solo digital en 2021, pero parece que los supuestos planes para otro E3 solo digital para 2022 también se descartaron.

El E3 2022 en persona se canceló a principios de este año, pero los informes indicaron que todavía había planes para albergar una versión solo digital del evento como sucedió en 2021. Desafortunadamente para aquellos que esperaban el E3, ahora se ha confirmado que la ESA no tiene planes de organizar una versión solo digital del evento en 2022. Will Powers de Razer lo reveló inicialmente en Twitter, con un informe de seguimiento de IGN que confirma la noticia.

Si bien el E3 2022 no se llevará a cabo, no significa que no habrá grandes anuncios de juegos que esperar este verano. De hecho, el presentador de The Game Awards, Geoff Keighley, twitteó crípticamente con un guiño después de que la noticia de la cancelación completa del E3 2022 comenzara a circular, recordando a los fanáticos que Summer Game Fest regresará este año para ayudar a llenar el vacío dejado por el E3.

Summer Game Fest, para los no iniciados…

Es un evento especial de verano organizado por Geoff Keighley que comenzó en 2020 cuando se canceló el E3. Keighley trajo Summer Game Fest en 2021, donde presentó la famosa revelación del juego para Elden Ring. Keighley ha sido claro sobre el regreso de Summer Game Fest para un evento de 2022, y ahora que el E3 está fuera de la ecuación, parece que el evento de este año tiene el potencial de ser aún más grande de lo que iba a ser antes.

No está claro en este momento cómo funcionará exactamente Summer Game Fest 2022. Es posible que se componga de eventos más pequeños esparcidos durante todo el verano, o es posible que sea un gran escaparate para que los fanáticos sintonicen. Cualquiera que sea el caso, debería salir a la luz más información en los próximos meses.

Mientras tanto, es probable que las grandes empresas organicen sus propios eventos independientes tanto del Summer Game Fest como del E3. Nintendo siempre tiene sus presentaciones de Nintendo Direct para mostrar sus próximos juegos, mientras que Sony tiene sus eventos de PlayStation State of Play. Microsoft realmente no tiene un equivalente, pero tal vez presente uno en algún momento.

Origen: GAMERANT

