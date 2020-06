Eclipse solar 2020 Ring of Fire: cómo y cuándo verlo

junio 20, 2020

Este fin de semana, los observadores de estrellas en el hemisferio oriental recibirán un eclipse solar anular justo después del solsticio de verano. Este tipo de eclipse se caracteriza por su sorprendente «anillo de fuego», ya que no es un eclipse total y los bordes del sol todavía se pueden ver alrededor de la luna. Los eclipses anulares son similares a los eclipses totales en que la luna, la Tierra y el sol están alineados para que la luna se mueva directamente frente al Sol como se ve desde la Tierra.

Imagen vía Depositphotos

Pero no ocurre un eclipse total, es decir, la luna no bloquea completamente el disco visible del sol porque la luna está más lejos y, por lo tanto, su tamaño aparente en el cielo es ligeramente más pequeño que el sol. Esto significa que un pequeño anillo de anillo del disco solar es visible alrededor de la luna. Los eclipses solares ocurren aproximadamente dos semanas antes o después de un eclipse lunar. Hubo un eclipse lunar el 5 de junio y el siguiente ocurre el 5 de julio.

Donde verlo

El eclipse anular comenzará a las 12:47 a.m. ET (4:47 UTC) el 21 de junio y cruzará un camino estrecho que comienza al amanecer en África y finalmente se traslada a China antes de terminar al atardecer sobre el Océano Pacífico. Llegará a su punto máximo a las 2:40 a.m. ET (6:40 UTC) y finalizará alrededor de las 4:32 a.m. ET (8:32 UTC).

El eclipse parcial comenzará a las 11:45 p.m. ET (3:45 UTC) el 20 de junio y finaliza a las 5:34 a.m. ET (9:34 UTC) el 21 de junio. Visite TimeandDate.com para conocer los horarios más específicos en su área.

Será visible sobre África central, el sur de la Península Arábiga, Pakistán, el norte de India y el centro sur de China, dijo Young. Se verá un eclipse parcial en la mayor parte de Asia, África, el sur y el este de Europa, el norte de Australia y partes de los océanos Pacífico e Índico. Y, por supuesto, si el clima lo permite, espero que el cielo esté despejado.

El eclipse completo durará aproximadamente 3.75 horas, pero la duración a medida que pasa sobre ubicaciones individuales será de alrededor de un minuto y medio. Durante el pico, eso en realidad se acortará a poco más de 30 segundos.

Si desea ver el eclipse anular pero en vivo fuera del área de visualización, The Virtual Telescope Project compartirá una vista en vivo.

Imagen por supot phanna vía Shutterstock

La seguridad primero

Si planea ver el eclipse a través de una cámara, un telescopio o binoculares, compre un filtro solar para colocarlo en el extremo de la lente. Pero no use anteojos eclipse mientras mira a través de cualquiera de estos. La luz concentrada pasará a través de los filtros y lesionará los ojos.

Aquí hay algunos consejos de seguridad para recordar, de acuerdo con la American Astronomical Society:

Siempre inspeccione su filtro solar antes de usarlo; Si está rayado, perforado, rasgado o dañado, deséchelo. Lea y siga las instrucciones impresas o empaquetadas con el filtro.

Siempre supervise a los niños con filtros solares.

Si normalmente usa anteojos, manténgalos. Ponga sus anteojos de eclipse sobre ellos o sostenga su visor de mano frente a ellos.

Quédate quieto y cúbrete los ojos con tus gafas eclipse o el visor solar antes de mirar el sol brillante. Después de mirar al sol, aléjese y retire el filtro; no lo quite mientras mira al sol.

No mire el sol no eclipsado o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico sin filtro.

Del mismo modo, no mire al sol a través de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usa sus anteojos para eclipse o un visor solar de mano; Los rayos solares concentrados pueden dañar el filtro y entrar en los ojos, causando lesiones graves.

Busque el asesoramiento de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico; tenga en cuenta que los filtros solares deben estar unidos a la parte frontal de cualquier telescopio, binoculares, lentes de cámara u otras ópticas.

Origen: Solar eclipse 2020: How and when to watch the June annular eclipse

[+] Videos de nuestro canal de YouTube