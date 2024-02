Cómo observar un eclipse solar total de forma segura

febrero 16, 2024

El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total cruzará México, Estados Unidos y Canadá. No es seguro mirar directamente un eclipse solar total sin protección ocular especializada para la observación del Sol, excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la Luna bloquea completamente la cara brillante del Sol. La observación de cualquier parte del Sol brillante a través de la lente de una cámara, de binoculares o de un telescopio sin utilizar un filtro solar especial para ese propósito que esté sujeto de forma segura sobre la parte frontal del dispositivo óptico, causará lesiones oculares graves de forma instantánea.

Imagen vía Depositphotos

Al observar directamente con los ojos las fases parciales de un eclipse solar, lo cual ocurre antes y después de la totalidad, debes mirar en todo momento a través de anteojos para la observación solar que sean seguros (“anteojos para eclipses”) o un visor solar de mano que sea seguro. Los anteojos para eclipses NO son gafas de sol comunes: sin importar lo oscuras que sean, las gafas de sol comunes no son seguras para observar el Sol. Los visores solares seguros son miles de veces más oscuros y deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

Siempre debes inspeccionar tus anteojos para eclipses o tu visor de mano antes de usarlo; si está roto, rayado o dañado de alguna otra manera, debes desechar el dispositivo. Supervisa siempre a los niños que utilizan visores solares.

NO mires al Sol a través de una lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras usas tus anteojos para eclipses o un visor solar de mano: los rayos solares concentrados atravesarán y quemarán el filtro, y entrarán en tus ojos, causando lesiones graves.

Si no tiene anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, puedes usar un método de observación indirecta, que no requiere mirar directamente al Sol

Una manera es usar un proyector estenopeico, que tiene una pequeña abertura (por ejemplo, un agujero perforado con un alfiler en una tarjeta de fichero) y proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Con el Sol a tu espalda, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. ¡NO mires al Sol a través del agujero!

NO uses anteojos para eclipses o visores de mano con cámaras, binoculares o telescopios. Estos dispositivos requieren diferentes tipos de filtros solares. Al observar un eclipse parcial o anular a través de cámaras, binoculares o telescopios equipados con filtros solares adecuados, no es necesario usar anteojos para eclipses. (Los filtros solares funcionan igual que los anteojos para eclipses y protegen tus ojos).

Busca el consejo experto de un astrónomo antes de usar un filtro solar con una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico. Ten en cuenta que los filtros solares deben estar sujetos a la parte frontal del telescopio, los binoculares, la lente de la cámara o cualquier otro dispositivo óptico.

Estas son algunas normas de seguridad importantes que debes seguir durante un eclipse solar total:

Observa el Sol a través de anteojos para eclipses o de un visor solar de mano durante las fases del eclipse parcial antes y después de la totalidad.

Puedes observar el eclipse directamente sin la protección ocular adecuada solo cuando la Luna oscurece completamente la cara brillante del Sol, durante el breve y espectacular período conocido como totalidad. (Sabrás que es seguro cuando ya no puedas ver ninguna parte del Sol a través de los anteojos para eclipses o el visor solar).

Tan pronto como veas reaparecer incluso una mínima parte del Sol brillante después de la totalidad, inmediatamente debes volver a ponerte tus anteojos para eclipses o usa un visor solar de mano para mirar al Sol.

Protección de la piel

Incluso durante un eclipse parcial o anular, o durante las fases parciales de un eclipse total, el Sol seguirá siendo muy brillante. Si observas un eclipse completo, puede que estés bajo la luz solar directa durante horas. Recuerda usar protector solar, un sombrero y ropa protectora para evitar daños en la piel.

Encuentra más consejos (en inglés) para mantenerte seguro bajo el sol en la página de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Origen: NASA Ciencia