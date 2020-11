Escucha las 100 canciones más buscadas de Shazam en su historia

noviembre 17, 2020

Shazam, la famosa aplicación para identificar canciones, alcanzó los 200 millones de usuarios activos mensuales, una cifra que deja clara su popularidad y dominio frente a otras propuestas similares. Para aprovechar tan importante anuncio, revelaron el ranking las 100 canciones más buscadas de Shazam en su historia.

Las 100 canciones más buscadas de Shazam

En primer lugar encontramos a Dance Monkey, de Tones and I, con 36,6 millones de búsquedas desde que fue lanzada en mayo de 2019. Le siguen Prayer In C de Lilly Wood & The Prick & Robin Schulz y Let Her Go de Passenger. Lo mejor de todo es que la compañía compartió una lista de reproducción en Apple Music con el centenar de pistas; puedes escucharla en el siguiente enlace.

Te dejamos con el Top 10:

Canción Artista 1 Dance Monkey Tones and I 2 Prayer in C Robin Schulz, Lilly Wood & the Prick 3 Let Her Go Passenger 4 Wake Me Up Avicii 5 Lean on Major Lazer 6 Thinking Out Loud Ed Sheeran 7 Cheap Thrills Sia 8 Somebody That I Used to Know Gotye 9 This Girl Kings, Cookin’ on 3 Burners 10 Take Me to Church Hozier

Recordemos que, en diciembre de 2017, Apple anunció la compra de Shazam por 400 millones de dólares. La compañía de la manzana siguió ofreciendo la app, incluso en Android, pero fueron iOS y Apple Music los más beneficiados de una integración más profunda.

Shazam aprovecha el micrófono que llevan incorporados la mayoría de teléfonos móviles para poder grabar una muestra de música que se esté reproduciendo. Una huella digital acústica se crea a partir de la muestra y se compara con una base de datos para encontrar coincidencias. Una vez hecha la relación, el usuario puede recibir información tal como el título de la canción, artista, álbum, enlaces de interés a servicios como iTunes, Youtube, Spotify o Groove Música, así como también sugerencias de otras canciones relacionadas.

Origen: Shazam revela las canciones más buscadas de su historia

[+] Videos de nuestro canal de YouTube