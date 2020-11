noviembre 17, 2020

Se llama Oppo X 2021 y es un concepto-teléfono que la compañía acaba de mostrar durante una rueda de prensa con motivo del Oppo Inno Day 2020. Su peculiaridad, como habrás comprendido, es tener una pantalla extensible que (en parte) se enrolla, con el fin de ampliar la superficie disponible para el usuario.

Prototipo de celular con pantalla extensible desafía a los plegables

Se puede definir como un teléfono inteligente dos en uno, aunque con una característica única: la pantalla se enrolla o se desenrolla según las necesidades, proporcionando al usuario un panel más o menos grande. Esto es posible gracias a un motor de rodillos diseñado a medida. La fuerza ejercida por este componente se utiliza para retraer y extender la pantalla. El panel se mueve a lo largo de un eje central y sigue un arco regular gracias a la presencia de un cursor. La ventaja sobre los teléfonos inteligentes plegables tradicionales es que no tiene el molesto «pliegue». De 6,7 a 7,4 pulgadas: estas son las dimensiones que Oppo X 2021 es capaz de alcanzar gracias a su pantalla OLED, montada sobre un complejo mecanismo motorizado, formado por dos placas complementarias entre sí, que se deslizan sin dejar arrugas en la pantalla, una vez desenrollado.

Videos, libros electrónicos, juegos, multitarea

Los casos de uso al final son esos, y siempre hay una razón para querer más espacio en la pantalla, manteniendo la portabilidad típica de un teléfono inteligente. En lugar de tener un teléfono que se pliega, como en la serie Samsung Galaxy Z, aquí está la pantalla que se extiende y se acorta, pero los propósitos no cambian.

Aunque el concepto de Oppo es «objetivamente genial», todavía está lejos de ser un producto listo para las masas

Además de las dificultades técnicas y los costes, la principal duda que me viene a la cabeza se refiere a la resistencia de la pantalla. Hay una razón por la que los Galaxy Zs pliegan la pantalla plegable hacia adentro: para protegerla. En la solución de Oppo, en cambio, la pantalla, que no se puede recubrir con vidrio por razones obvias, siempre está expuesta, y considerando lo frágil que es el recubrimiento plástico de los modelos actuales, se debe tratar con un cuidado excesivo para no dañarlo. En este sentido, Oppo aún promete la resistencia que es suficiente gracias al uso de Warp Track., un laminado de tan solo 0,1 mm que “aumenta enormemente la resistencia del display a la flexión”, pero obviamente no sabemos cómo darte información más objetiva al respecto, no habiéndolo probado nunca.

