Este es el primer teléfono inteligente de Qualcomm: Smartphone for Snapdragon Insiders

julio 8, 2021

Qualcomm ha sido un actor indirecto en el mercado de teléfonos inteligentes detectando nuevas tendencias e iniciando revoluciones. Ahora, la empresa quiere ser más que un jugador «indirecto» y quiere participar en el juego. La compañía ahora está ingresando al mercado de teléfonos inteligentes con un teléfono inteligente muy poco convencional pero prometedor. Hoy, la compañía presenta un nuevo teléfono inteligente denominado «Smartphone for Snapdragon Insiders».

Este es el primer teléfono inteligente de primer teléfono inteligente de Qualcomm: Smartphone for Snapdragon Insiders

Qualcomm, aparentemente, no está muy preocupado por un nombre tan poco comercial. Como su nombre indica, este no es un dispositivo para usuarios habituales, sino para entusiastas de la tecnología y, en especial, los chips Qualcomm Snapdragon.

Como era de esperar, el teléfono inteligente para Snapdragon Insiders viene con toda la tecnología que Qualcomm tiene para ofrecer. Eso incluye Snapdragon Sound, Elite Gaming y más. El dispositivo viene para brindarles a los usuarios una experiencia de las tecnologías de vanguardia del fabricante de chips. Por lo tanto, no es realmente un teléfono inteligente para el mercado masivo, sino para entusiastas.

Especificaciones de Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders

El Smartphone for Snapdragon Insiders ha sido diseñado por ASUS. Aparentemente, este es el teléfono para juegos que se rumorea que estaban desarrollando ambas compañías. Debajo del capó, lleva el Qualcomm Snapdragon 888 y no hay ninguna sorpresa al respecto. Es una pena que quede desactualizado tan pronto como el Snapdragon 888 Plus llegue al mercado. De todos modos, el teléfono tiene 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1. Obtiene energía de una batería de 4.000 mAh, que es bastante pequeña para los estándares actuales. Afortunadamente, ofrece soporte para velocidades de carga de 65W Quick Charge 5. Sin embargo, la compañía solo ofrece un adaptador de corriente de 35W dentro de la caja.

El diseño trae algunos aspectos del ROG Phone 5. Eso incluye una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144Hz y una resolución Full HD+. Según Qualcomm, el panel ofrece 800 nits de brillo con certificación HDR10 y HDR10+. También tiene Corning Gorilla Glass Victus a cuestas.

Cámaras, 5G y audio de alta resolución

En términos de óptica, el dispositivo ofrece una configuración de triple cámara. Tiene una cámara principal Sony IMX686 de 64 MP, una lente ultra ancha de 12 MP y un teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico de 3x. En la parte frontal, tenemos una cámara de 24 MP para selfies y videollamadas. El teléfono ofrece un escáner físico de huellas dactilares montado en la parte trasera que utiliza el sensor sónico 3D Gen2 de Qualcomm, que nuevamente es una muestra de la tecnología para las masas, considerando que ningún otro OEM se molestó en volver a usar sensores físicos.

Qualcomm afirmó que el teléfono ofrece el soporte 5G más completo, incluidas todas las bandas que cubren sub-6GHz y mmWave 5G. Como mencionamos anteriormente, este es el primer teléfono inteligente que ofrece la certificación Snapdragon Sound, lo que significa que puede transmitir audio de 96 KHz de 24 bits de forma inalámbrica y escuchar el audio del juego sin retrasos de forma inalámbrica. La caja contendrá un par de auriculares TWS premium con cancelación activa de ruido de Master & Dynamic.

El dispositivo ciertamente tiene un atractivo para los jugadores, pero considerando su precio, los usuarios en el rango de juegos tienden a elegir cualquiera de los teléfonos inteligentes para juegos disponibles. Otra característica interesante es el atractivo de alta resolución con Snapdragon Sound. Esta certificación requiere muchas características específicas de mejora de audio. Ahora que LG está fuera de la carrera, es difícil encontrar empresas que apuesten por la experiencia de audio. Aunque el dispositivo es prometedor, su precio ciertamente es difícil de digerir. Por esa razón, creemos que no llegará a usuarios fuera de la pandilla «Entusiastas de Snapdragon».

Precios y disponibilidad

El primer teléfono inteligente de Qualcomm disponible comercialmente tendrá un precio de $ 1499. Eso es más que el iPhone 12 Pro Max. Por el precio, el teléfono trae más cosas que otros teléfonos en el mercado. Eso incluye auriculares Master & Dynamic MW08SI ANC TWS, cargadores Quick Charge 5 de 35 W, una funda protectora de goma y un cable USB-C trenzado.

Origen: Qualcomm unveils Smartphone for Snapdragon insiders – Gizchina.com

