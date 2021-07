Water Resistance Tester: app prueba la resistencia al agua de tu móvil sin usar agua

julio 8, 2021

La mayoría de los smartphones insignia como el Samsung Galaxy 21 son capaces, de fábrica, de poder trabajar bajo el agua a una profundidad de 1,5 metros y cumplir con el estándar IP68 de protección contra el agua, el polvo y la arena. Sin embargo, antes del lanzamiento de la nueva aplicación Water Resistance Tester, no era fácil probar la impermeabilidad de un dispositivo sin sumergirlo en el agua (con todas las dudas y temores que eso puede generar).

La aplicación de Android, Water Resistance Tester, permite usar el barómetro integrado del teléfono inteligente (si está disponible) para probar la resistencia al agua del dispositivo. No se necesita agua para evaluar la resistencia al agua: el sensor simplemente detecta el nivel de presión dentro del dispositivo y la aplicación analiza sus cambios.

La aplicación es muy fácil de usar. Basta con ponerlo sobre cualquier superficie y presionar con uno o dos dedos sobre la pantalla. Después de la prueba, la aplicación le informará si la impermeabilidad del teléfono inteligente está activa.

Vale la pena señalar que el uso del software no tiene sentido si el teléfono inteligente del usuario no cumple con los estándares de resistencia al agua o no está equipado con un barómetro. Además, en cualquier caso, conviene evitar la inmersión real intencionada o accidental del dispositivo bajo el agua. Incluso si el modelo tiene protección, es posible que en un viejo gadget los materiales aislantes no protejan tan bien como nos gustaría.

Disponible gratis

Water Resistance Tester está disponible en Google Play de forma gratuita, con la condición de mostrar anuncios. Quienes no quieran ver los anuncios pueden eliminarlos por 99 centavos.

Esta aplicación lo ayudará a probar si los sellos de resistencia al agua IP67 / IP68 en su teléfono aún están intactos usando el barómetro integrado en su teléfono. Tenga en cuenta que los sellos pueden verse comprometidos con las caídas y el envejecimiento del dispositivo; mantenga su teléfono alejado de todos los líquidos. Descárgala aquí.

Origen: Water Resistance Tester app will test your smartphone’s water resistance without using water

