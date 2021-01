Samsung Galaxy S21, S21 Plus y S21 Ultra: precios y ficha técnica

enero 14, 2021

Samsung presentó la nueva gama de smartphones Galaxy S21 durante el primer evento Unpacked de 2021. La elección de dividir la línea en tres modelos no cambia en comparación con el año pasado, diferenciados principalmente por tamaño: Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra, y equipados respectivamente con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.2″, 6.7″ y 6,8″, todos son capaces de admitir hasta 120 Hz en FHD +, pero solo el Ultra también soporta WQHD +

Todos los modelos están equipados con la nueva plataforma Exynos 2100 con módem 5G integrado y fabricados con un proceso de producción de 5nm que llega al mercado con la ambición de equilibrar las puntuaciones con Qualcomm, reduciendo o eliminando por completo la brecha de rendimiento (especialmente las relacionadas con autonomía) que caracterizó a generaciones anteriores de SoC de Samsung.

Otra noticia importante es que en 2021 llega la primera serie Samsung Galaxy S, compatible con el S Pen que, hasta ahora, ha sido prerrogativa de los smartphones Galaxy Note. La posibilidad de soportar el inconfundible lápiz óptico del fabricante surcoreano está reservada para el modelo Ultra, que también puede presumir del compartimento de cámara más rico del grupo, es el único equipado con una cámara cuádruple con sensor principal de 108 Mpx y cámara frontal de 40 Mpx, y eso que puede contar con el amplio equipo de memoria (hasta 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento).

Samsung Galaxy S21 y S21+: Características técnicas

Pantalla: 6,2″/ 6,7″ Dynamic AMOLED FHD + (1.080 x 2.400 píxeles), 120 Hz, 1.300 nit, Gorilla Glass 7

CPU: Exynos 2100

RAM: 8 GB LPDDR5

Memoria interna: 128/256/512 GB UFS 3.1 (no ampliable)

Cámara trasera:

– Principal: 12 Mpx, f / 1.8, FOV 79 °, 26 mm, 1 / 1,76 ”, 1,8 µm, OIS

– Gran angular: 12 Mpx, f / 2.2, FOV 120 °, 13 mm, 1 / 2.55 ”, 1,4 µm

– Zoom: 64 Mpx, f / 2.0, FOV 76 °, 28 mm, 1 / 1.76 ”, 0.8 µm, OIS

Conectividad: 5G, LTE, Wi-Fi y dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, sin jack de audio

Certificación: IP68

Dimensiones: 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (S21) | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (S21+)

Peso: 171 gramos (S21) / 202 gramos (S21+)

Batería: 4000/4800 mAh

OS: Android 11 con OneUI 3.1

Los S21 y S21+ son prácticamente el mismo teléfono inteligente, sólo tienen diferencias dimensionales, por tanto, la elección está condicionada principalmente por el precio, y en parte también por la autonomía que en S21+ será un poco mayor, pero la sustancia se mantiene sin cambios. Sin embargo, hay una diferencia «estructural»: S21 tiene la cubierta trasera en policarbonato, mientras que S21+ en vidrio.

Entre las nuevas funciones

Encontramos la imagen fija 8K, que extrapola fotos en alta resolución de videos 8K, mientras que la estabilización digital tiene un nuevo nombre, Super Stabilizer, que promete gran fluidez en videos en todas las condiciones (pero solo en full HD), a expensas de la velocidad de fotogramas, que variará entre 30 y 60 fps dependiendo de las condiciones de iluminación. También entre las opciones de video tenemos la Vista del Director, que permite cambiar la toma durante la grabación, mientras que regresa la Grabación Doble, que también usa la cámara frontal para capturar las reacciones del usuario.

Particularmente estudiada es la combinación con los nuevos Galaxy Buds Pro, que te permiten grabar sonidos ambientales y tu propia voz al mismo tiempo. Además, los Buds Pro se pueden utilizar como micrófono para grabar voces, movimientos y ruidos de fondo en alta calidad. También hay mejoras para el modo retrato, también disponible para selfies, y se introduce una función para ajustar la iluminación del sujeto y los efectos de fondo basados ​​en IA, que nos recuerda a Google con los píxeles. También ha vuelto Space Zoom, que gracias al nuevo Zoom Block promete imágenes estables y nítidas, con un zoom de hasta 30x (digital).

Pasando a algo más que fotográfico, han añadido nuevas funciones relacionadas con la privacidad. De hecho, es posible eliminar la información de ubicación de las fotos antes de compartirlas (algo que ha sido posible durante algún tiempo en Google Photos), mientras que Private Share te permite controlar quién accede al contenido enviado y cuánto tiempo permanece disponible.

Samsung Galaxy S21 Ultra: Características técnicas

Pantalla: 6,8” Dynamic AMOLED 2X, WQHD + (1.440 x 3.200 píxeles, 515 ppi), 120 Hz, 1.600 nit, Gorilla Glass 7

CPU: Exynos 2100

RAM: 12 GB LPDDR5

Memoria interna: 128/256 GB UFS 3.1 (no ampliable)

Cámara trasera:

– Principal: 108 Mpx, f / 1.8, FOV 79 °, 24 mm, 1 / 1,33 ”, 0,8 µm, OIS

– Gran angular: 12 Mpx, f / 2.2, FOV 120 °, 13 mm, 1 / 2.55 ”, 1,4 µm

– Zoom 3x: 10 Mpx, f / 2.4, FOV 35 °, 72 mm, 1 / 3,24 ”, 1,22 µm, OIS)

– Zoom 10x : 10 Mpx, f / 4.9, FOV 10 °, 240 mm, 1 / 3,24 ”, 1,22 µm, OIS

Conectividad: 5G, LTE, Wi-Fi ax dual band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, USB 3.1 Type-C, sin jack de audio

Certificación: IP68

Dimensiones: 165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Peso: 228 gramos

Batería: 5.000 mAh

OS: Android 11 con OneUI 3.1

S21 Ultra es el verdadero tope de gama

Ligeramente más grande que el S21+, pero con varios elementos distintivos. De hecho, tenemos por primera vez una pantalla AMOLED QHD + de 120Hz : la frecuencia de actualización se adapta al contenido, variando en consecuencia entre 10Hz y 120Hz, sin necesidad de reducir la resolución. El brillo máximo también alcanza los 1500nit, el más alto jamás registrado en un teléfono inteligente Galaxy.

Luego tenemos una cámara principal de 108 Mpx, que captura fotos en HDR y RAW de 12 bits. También contamos con grabación de video en 4K @ 60 fps con todos los lentes, tanto traseros como delanteros. Finalmente está el Space Zoom 100x, con un teleobjetivo doble (3x y 10x respectivamente). Además, Samsung promete el mayor paso adelante con las fotos nocturnas.

Por primera vez en un teléfono inteligente Galaxy S, compatibilidad con el S Pen. Advertencia: no hay una ranura dentro del teléfono para acomodar el lápiz, esto no es una nota. Sin embargo, si lo desea, estará disponible un estuche especial con carcasa para el S Pen, que inevitablemente aumentará el tamaño del teléfono inteligente. El S Pen no está incluido en ningún caso en el paquete (que también carece de cargador y auriculares).

También hay soporte para la funcionalidad de banda ultra ancha (UWB), también presente en el S21+ , que permite, por ejemplo, desbloquear la puerta del automóvil sin siquiera quitar las llaves. Además, gracias a la tecnología Dual Bluetooth, puede emparejar fácilmente varios dispositivos, distribuyendo el consumo de energía para mejorar la duración de la batería.

Precios y disponibilidad

Galaxy S21, S21+ y S21 Ultra están disponibles para la venta a partir del 14 de enero de 2021 a las 5 pm, en Samsung.com y en tiendas físicas y online, y se venderán en los siguientes colores, todos opacos:

Galaxy S21 : Violeta, Gris, Rosado y Blanco

: Violeta, Gris, Rosado y Blanco Galaxy S21+ : Violeta, Plateado y Negro + Dorado y Rojo solo en Samsung Shop

: Violeta, Plateado y Negro + Dorado y Rojo solo en Samsung Shop Galaxy S21 Ultra: Plateado y Negro + Titanium, Azul y Marrón solo en Samsung Shop

En cuanto a los precios, son los siguientes:

Precio Galaxy S21 8 / 128GB : 879 €

Galaxy S21 8 / 256GB : 929 €

Precio Galaxy S21 + 8 / 128GB : 1.079 €

Galaxy S21 + 8 / 256GB : 1.129 €

Precio del Galaxy S21 Ultra 12 / 128GB: 1.279 €

Galaxy S21 Ultra 12 / 256GB: 1.329 €

Precio del Galaxy S21 Ultra 16 / 512GB: 1.459 €

