ROG Flow X13: primer portátil convertible gaming 2 en 1 de Asus con tarjeta gráfica externa

enero 13, 2021

Asus, el gigante reveló una serie de nuevos portátiles gaming equipados con importantes tarjetas técnicas y diseño particular para la categoría a la que pertenecen. Entre estas soluciones, las dos más interesantes son sin duda el nuevo ROG Flow X13, un convertible gaming ultraportátil, y el Zephyrus Duo 15 SE, una actualización del ya conocido portátil de doble pantalla con ROG ScreenPad Plus.

ROG Flow X13: un portátil para juegos ultraportátil que es realmente extremo en términos de reducción de espacio. Una solución que a pesar de su reducido tamaño no se escatima en cuanto a características técnicas, tanto como para ofrecer una CPU AMD Ryzen 9 5980HS y una tarjeta gráfica discreta NVIDIA GeForce GTX 1650. Por lo tanto, estamos hablando de una CPU de alta eficiencia, obviamente en comparación con los modelos H que ofrecen TDP más altos, gracias a los cuales también será posible conservar una buena autonomía.

Sin embargo, la característica más interesante de este Flow X13 es sin duda el factor de forma. De hecho, estamos hablando de un ultraportátil con una pantalla en formato 16:10 que gira 360 grados. Diseño decididamente inusual para un portátil que va bien con la filosofía de juego. El panel estará disponible en dos configuraciones: FHD a 120Hz o 4K a 60Hz, esta última protegida por Gorilla Glass y equipada con soporte táctil y compatibilidad con lápiz óptico. Ambos modelos ofrecen certificación Adaptive Sync y Pantone.

Sin lugar a dudas, es interesante el hecho de que toda esta bondad está encerrada en un cuerpo con un grosor de solo 15 mm y un peso total de 1,3 kg, bueno, 300 gramos menos que el ROG Zephyrus G14 probado el año pasado. La RAM LPDDR4X puede llegar a 32 GB con configuración de doble canal, mientras que el almacenamiento consta de un SSD PCIe de 1 TB o 512 GB.

En la parte inferior del chasis se encuentran los dos altavoces con certificación Dolby Atmos y no faltan micrófonos con reducción de ruido de fondo basados ​​en inteligencia artificial. Una combinación que debería garantizar una excelente experiencia de comunicación en el juego y más allá.

Finalmente, teniendo en cuenta el tamaño, también la asignación de puertos que incluye un USB tipo A 3.2 Gen2, un tipo C 3.2 Gen2, un combo jack de audio, HDMI 2.0 y un conector propietario que integra un segundo Tipo C es excelente. También buena conectividad con un módem WiFi AX y Bluetooth 5.0. La batería es de 62 Wh y se recarga a través de la fuente de alimentación tipo C en un paquete de 100 W.

El conector patentado es sin duda uno de los elementos más importantes de este producto y le permite usar el accesorio XG Mobile, un cajón externo que contiene una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 discreta. Cuando está conectado, XG Mobile permite que el Flow X13 lograr una potencia de procesamiento de gráficos equivalente a las plataformas de juegos más grandes. El conector eGPU propietario asegura un ancho de banda igual a 63 Gbps dedicados exclusivamente a gráficos, con el resultado de poder contar con un altísimo rendimiento tanto en juegos como en términos de productividad. Básicamente podemos reproducir el AAA más reciente sin sacrificar gráficos y gestionar incluso proyectos multimedia muy complejos con la misma reactividad de productos mucho más voluminosos. Aún no han revelado cuál será el precio de este Flow X13 ni el del módulo XG Mobile.

ROG ZEPHYRUS DUO 15 SE

Asus ha aprovechado su evento ROG para actualizar lo que sigue siendo el tope de gama de su línea de portátiles para juegos, el Zephyrus Duo que en esta nueva variante se convierte en Zephyrus Duo 15 SE. El diseño sigue siendo el mismo y es la característica que obviamente distingue al producto del resto de la línea. Por lo tanto, encontramos el ROG ScreenPad Plus, una pantalla secundaria colocada sobre el teclado y diseñada para hacer que la experiencia de juego sea aún más inmersiva y expandir la productividad gracias a más espacio disponible para nuestras ventanas de trabajo.

Dentro del portátil tenemos:

CPUs AMD que pueden llegar hasta las tarjetas gráficas Ryzen 9 5900HX y NVIDA GeForce RTX 3080. Hay dos configuraciones con respecto a la pantalla, ambas de 15,6 pulgadas en diagonal pero una FHD a 300Hz y uno 4K a 120Hz, ambos certificados por Pantone y equipados con tecnología Adaptive-Sync. El segundo panel sigue luego al principal por resolución y por tanto tenemos dos modelos de ScreenPad, uno FHD y otro 4K, obviamente con la mitad de la resolución vertical.

La RAM puede llegar hasta 48GB con un módulo DDR4 3200MHz de 16GB soldado a la placa base y una ranura SoDIMM libre para expansión. En términos de almacenamiento podemos configurar el Zephyrus Duo para tener hasta 2 TB de espacio en un SSD PCIe doble en una configuración RAID 0.

Excelente equipo de puertos que ve a disposición del usuario un USB Type C 3.1 Gen2, dos USB 3.1 Gen2 estándar, un USB 3.1 Gen1, HDMI 2.1, un combo jack de audio, puerto ethernet y lector de tarjetas microSD. La conectividad inalámbrica también es buena gracias a un módem WiFi AX y la versión 5.0 de Bluetooth.

Finalmente, la batería ofrece una capacidad de 90Whr y se puede recargar con el paquete de fuente de alimentación de 240W o con un cargador tipo C opcional, ciertamente más liviano y más cómodo de llevar, pero limitado a 100W de potencia. A pesar de todo, incluso las dimensiones siguen siendo discretas, que ascienden a 36×26,8×2,1 cm, para un peso de 2,4 kg. Aún no hay información de precio y disponibilidad.

Origen: Asus ROG Flow X13 y Zephyrus Duo 15 SE oficial en CES 2021

