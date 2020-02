Facebook lanza nueva aplicación experimental Hobbi un clon de Pinterest

febrero 14, 2020

El grupo de proyectos experimentales de Facebook, conocido como el Equipo NPE, lanzo su última aplicación. Apodada Hobbi, la aplicación está diseñada para permitirle documentar sus proyectos y pasatiempos personales. Dirigida a aficionados, la aplicación organiza fotos de proyectos en colecciones para que los usuarios puedan seguir su progreso a lo largo del tiempo. No tiene un componente de intercambio social, pero Hobbi se puede usar para crear videos de proyectos una vez que hayan terminado.

Lo que diferencia a Hobbi de otras aplicaciones de Facebook, así como de Pinterest, es la falta de un componente de red social. Esencialmente, la aplicación está ahí para que pueda organizar sus pasatiempos e ideas, y el único componente social es la capacidad de crear un «carrete de video destacado» para compartir a través de otras plataformas.

Hobbi fue lanzado primero en Colombia, Bélgica, España y Ucrania, según The Information. Está en la App Store en un teléfono con sede en Estados Unidos desde el 13 de febrero. Es compatible con dispositivos iPhone, iPad y iPod touch con iOS 11.0 o posterior.

Cómo o si Hobbi encajaría en la marca general de Facebook no está claro, pero la compañía ha dicho anteriormente que «esperaría muchas fallas» de su NPE, y que las aplicaciones podrían cerrarse si no son útiles. También ha dicho que las aplicaciones creadas por el equipo de NPE podrían «cambiar muy rápidamente y se cerrarán si descubrimos que no son útiles para las personas».

