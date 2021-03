Facebook también quiere tener su Clubhouse

marzo 29, 2021

Facebook lleva unos meses desarrollando un producto similar a Clubhouse, la popular aplicación para iOS que permite la comunicación con otras personas en salas o foros mediante la voz, que más que una aplicación independiente será una función dentro de las Salas de Messenger.

Facebook está trabajando en el soporte nativo para Salas de Audio y de Vídeo, como ha compartido el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, de tal forma que los usuarios podrían optar entre una u otra sin tener que cambiar a Messenger.

Estas nuevas Salas se dividirían en tres opciones: Salas de Audio en directo, a las que podría asistir como oyente cualquiera en Facebook, Salas de Audio privadas y Salas de Vídeo privadas, según muestran las capturas compartidas por Paluzzi.

#Facebook is working on audio rooms 👀



ℹ️ The feature appears to be in an early state of development, the UI is just a mockup at the moment. pic.twitter.com/vCBN7MCB6r — Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 14, 2021

Las Salas de Audio se encuentran en una fase inicial de desarrollo. Podrían abrirse en pantalla completa o reducida, y en este segundo caso se mostraría una pequeña ventana con el título del evento, el número de personas que intervienen con voz (icono de micrófono) y las que están escuchando (icono de auriculares de diadema).

Clubhouse es una red social de chat de audio lanzada en 2020

Clubhouse cuenta con una amplia variedad de clubes y salas virtuales con conversaciones sobre diversos temas, programas de entrevistas, música, contactos, citas, presentaciones, discusiones políticas y más.3​ Algunos ejemplos de los muchos clubes en Clubhouse son Startup Club, Fit, Black Wealth Matters, Leadership Reinvented, Music & Technology, Dear Young Queen, Health Is Wealth, Designkinds the Multi Creatives, NBA Fan Club, Smiling & Positivity, Afropolitan Lounge, Muslims & Friends, The Dacha, The Legacy Think Tank, Reinventing Health \ Care, The True Love Society, TikTok Marketing Secrets y Astrology and Metaphysics Club . La aplicación también es conocida por sus usuarios famosos, con miembros como Drake, Kevin Hart y Tiffany Haddish que albergan conversaciones virtuales en Clubhouse.

Fuente: Facebook prepara Salas de Audio del estilo de Clubhouse

