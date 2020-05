mayo 29, 2020

En la red social quieren asegurarse de que el contenido que aparece en Facebook sea auténtico y provenga de personas reales, no de bots u otras personas que intentan ocultar su identidad. En 2018, comenzaron a verificar la identidad de las personas que administran Páginas con grandes audiencias. Ahora extienden el rango y Facebook verificará la identidad del administrador de algunos perfiles con grandes audiencias en los EE.UU.

Facebook verificará la identidad de las personas detrás de los perfiles con grandes audiencias – Imagen vía Depositphotos

A continuación parte del anuncio de Facebook: En el futuro, verificaremos la identidad de las personas que tienen un patrón de comportamiento no auténtico en Facebook y cuyas publicaciones comienzan a volverse virales rápidamente en los EE.UU. Queremos que las personas se sientan seguras de que comprenden quién está detrás del contenido que están viendo en Facebook y esto es particularmente importante cuando se trata de contenido que llega a mucha gente.

Si alguien decide no verificar su identidad o la identificación proporcionada no coincide con la cuenta de Facebook vinculada, la distribución de su publicación viral seguirá siendo reducida, por lo que menos personas la verán. Además, si la persona que publica es administrador de la página, deberá completar la Autorización de publicación de la página y no podrá publicar desde su Página hasta que se verifique su cuenta a través de nuestro proceso de Autorización de editor de página existente. Las ID se almacenarán de forma segura y no se compartirán en el perfil de la persona.

Origen: Verificación de la identidad de las personas detrás de los perfiles de alto alcance – Acerca de Facebook

