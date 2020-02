Galaxy S20 sube la barra de los móviles tope de línea en 8 aspectos

febrero 21, 2020

El Samsung Galaxy S20 viene en tres versiones diferentes. Está el Galaxy S20 de 6.2 pulgadas, el S20 Plus de 6.7 pulgadas y el enorme S20 Ultra de 6.9 pulgadas. Los tres teléfonos ahora están disponibles para preordenar. La semana pasada, Samsung presentó estos nuevos buques insignia junto con su nuevo teléfono plegable, el Galaxy Z Flip, que competirá directamente con el nuevo Motorola Razr.

Si bien el Z Flip ha ocupado los titulares, los nuevos teléfonos Galaxy S20 tienen en mente una mayor competencia: el iPhone de Apple, el Pixel de Google y los dispositivos de gama alta de Huawei, los teléfonos que muchas personas comprarán en 2020. Y para crédito de Samsung, el modelo de gama más alta del nuevo Galaxy S20 ha hecho ocho cosas que han elevado el listón de los teléfonos insignia:

1. Presenta una cámara con zoom de 100x.

2. Toma fotos de 108 Mpx.

3. Integra dos formas de 5G: Sub 6 (estándar) y onda milimétrica (superrápida).

4. Agrega una pantalla AMOLED de 120Hz para mejores videos y juegos.

5. Ofrece grabación de video 8K.

6. Aumenta la capacidad de la batería a 5.000 mAh.

7. Incluye un cargador rápido de 25 vatios en la caja (y admite un nuevo cargador de 45 vatios).

8. Presenta el modo «Single Take» para capturar 10 fotos y cuatro videos con solo presionar un botón.

¿Por qué Samsung saltó de S10 a S20?

Los teléfonos Samsung insignia del año pasado fueron el Galaxy S10 y S10 Plus, precedidos por el S9 y el S9 Plus en 2018. Los modelos 2020 son el S20, S20 Plus y S20 Ultra. Entonces, ¿por qué Samsung se saltó de S10 a S20 en su marca, y por qué hay tres modelos este año?

El 20 en S20 se refiere a 2020

Samsung decidió cambiar de números de versión a años. Todos los fabricantes de teléfonos se toman libertades en los números que usan para nombrar sus productos, pero este movimiento hace de Samsung uno de los primeros en vincular el nombre del producto al año, lo que tiene un atractivo práctico. Tampoco hace daño que el número sea mayor que el número de producto de la mayoría de sus rivales, y los cerebros humanos tienden naturalmente a pensar que los números más grandes son mejores.

En términos de que la línea Galaxy S20 tenga tres dispositivos este año, técnicamente es uno menos que 2019 cuando Samsung tenía el S10 y S10 Plus, pero también agregó el S10E más pequeño (un dispositivo económico) y el S10 5G un poco más grande. Este año, Samsung ha integrado 5G en toda la línea de productos, por lo que no necesita un modelo 5G separado. Y, ha seguido el liderazgo de Apple al darle al dispositivo menos costoso de la línea la marca estándar: iPhone 11 para Apple el otoño pasado y Galaxy S20 para Samsung este año.

Será importante observar si el Galaxy S20 se convierte en el modelo más popular en la línea de Samsung, de la misma manera que el iPhone 11 se ha convertido en el favorito entre los compradores de Apple.

¿Cómo difieren los tres modelos Samsung S20?

Los modelos Galaxy S20 tienen tres tamaños y precios de pantalla diferentes:

Galaxy S20 (6.2″), que comienza en $ 1.000 en los EE. UU.

El Galaxy S20 Plus (6.7″), que comienza en $ 1.200 en los EE. UU.

Galaxy S20 Ultra (6.9″), que comienza en $ 1.400 en los EE. UU.

Los pedidos anticipados para los tres modelos comienzan el 21 de febrero y llegan a las tiendas el 6 de marzo.

El Galaxy S20 incluye solo la versión Sub 6 de 5G, que ofrece una amplia cobertura, pero sin ráfagas de velocidad de más de 1 gigabit por segundo. El Galaxy S20 Plus y el S20 Ultra ofrecen Sub-6 y mmWave, que incluye esas ráfagas de velocidad masiva en áreas seleccionadas. (Hay una excepción aquí: Verizon planea lanzar una versión especial del Galaxy S20 estándar en el segundo trimestre del año que incluirá mmWave).

Cámaras

Samsung rediseñó su sistema de cámara para los tres teléfonos para mejorar las fotos con poca luz, nitidez y zoom, las tres cosas que más han pedido las personas en la investigación de Samsung. Las nuevas cámaras Galaxy S20 y S20 Plus tienen 64 Mpx y la S20 Ultra tiene una sorprendente cámara de 108 Mpx. Estas altas resoluciones potencialmente mejorarán la claridad de las fotos, pero tenga en cuenta que están uniendo múltiples imágenes de múltiples lentes para obtener esos altos números de megapíxeles. Por lo tanto, estos megapíxeles no son directamente comparables con los números de megapíxeles en cámaras réflex digitales y sin espejo, por ejemplo.

Zoom óptico

La otra gran actualización de las cámaras es con el zoom óptico, donde Samsung ha ido más lejos que sus competidores. El Galaxy S20 y el S20 Plus obtienen un zoom de 30x y el S20 Ultra obtiene un «zoom óptico híbrido» de 100x, que duplica el zoom digital de 50x en el Huawei P30 Pro . El S20 Ultra utiliza lo que Samsung llama una «lente de zoom plegada» y los representantes de la compañía explicaron que se pliega hacia los lados a la derecha de la lente en la parte trasera de la cámara. Eso suena bastante innovador y espero aprender más sobre cómo lo lograron. Busque la inmersión profunda de mi colega Andy Hoyle en las nuevas cámaras S20 pronto.

Samsung también amplió la capacidad de la batería y así es como se miden los tres modelos:

Galaxy S20: 4.000 mAh

El Galaxy S20 Plus: 4.500 mAh

Galaxy S20 Ultra: 5.000 mAh

Hablando de potencia

Todos los modelos Galaxy S20 vienen con un cargador rápido de 25 vatios en la caja y el S20 Ultra también tiene un cargador súper rápido opcional de 45 vatios que podrás comprar por separado. En comparación, los modelos iPhone 11 Pro incluyen un cargador rápido de 18 vatios.

Es probable que todos los modelos S20 necesiten esa batería adicional y una carga rápida para ayudar a alimentar la nueva pantalla AMOLED de 120Hz, que hace que los videos y los juegos sean mucho más suaves cuando hay movimiento en la pantalla. También hace que las imágenes sean más nítidas. La mayoría de los teléfonos actuales tienen pantallas de 60Hz, mientras que el OnePlus 7 Pro y el Google Pixel 4 tienen 90Hz. El iPad Pro de Apple ofrece 120Hz.

Otra forma de aprovechar la pantalla AMOLED de 120Hz es que los tres modelos S20 ofrecen grabación de video 8K a 24 cuadros por segundo, por lo que la nueva pantalla es un gran visor. Una vez grabados, esos videos de 8K también pueden transmitirse a un Samsung 8K QLED o exportarse a YouTube, que admite videos de 8K. Con el nuevo sistema de cámara en el S20, Samsung también ha introducido un nuevo modo «Night Hyperlapse» que puede hacer rayas de luz de los automóviles en movimiento, por ejemplo. Esta es una de las características que estoy ansioso por probar.

Los tres teléfonos vienen equipados con 12 GB de RAM. El Galaxy S20 estándar viene con 128 GB de almacenamiento, mientras que el S20 Plus y el S20 Ultra ofrecen opciones de 128 GB y 256 GB.

Para el resto de las especificaciones de los tres modelos S20, consulte este cuadro:

ESPECIFICACIONES DE GALAXY S20, S20 PLUS Y S20 ULTRA

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus Samsung Galaxy S20 Ultra Tamaño de pantalla, resolución 6.2 pulgadas AMOLED 6,7 pulgadas AMOLED 6.9 pulgadas AMOLED Densidad de pixeles 563ppi 525ppi 511ppi Dimensiones 69,1 x 151,7 x 7,9 mm 73,7 x 161,9 x 7,8 mm 76,0 x 166,9 x 8,8 mm Peso 163 gramos 186 gramos 220 gramos Software móvil Android 10 Android 10 Android 10 Cámara 12 Mpx (gran angular), 64 Mpx (telefoto), 12 Mpx (ultra gran angular) Cámara de 12 Mpx (gran angular), 64 Mpx (teleobjetivo), 12 Mpx (ultra gran angular), tiempo de vuelo 108 Mpx (gran angular), 48 Mpx (teleobjetivo), 12 Mpx (ultra gran angular), cámara de tiempo de vuelo Cámara frontal 10 Mpx 10 Mpx 40 Mpx Captura de video 8K 8K 8K Procesador Procesador octa-core de 64 bits (máximo 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Procesador octa-core de 64 bits (máximo 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Procesador octa-core de 64 bits (máximo 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) Almacenamiento 128 GB 128 GB, 512 GB 128 GB, 512 GB RAM 12GB 12GB 12GB, 16GB Almacenamiento expandible Hasta 1 TB Hasta 1 TB Hasta 1 TB Batería 4.000 mAh 4.500 mAh 5.000 mAh Sensor de huellas dactilares En pantalla En pantalla En pantalla Conector USB-C USB-C USB-C Toma de auriculares No No No Características especiales 5G habilitado; Frecuencia de actualización de 120Hz; resistente al agua (IP68) 5G habilitado; Frecuencia de actualización de 120Hz; resistente al agua (IP68) 5G habilitado; Frecuencia de actualización de 120Hz; Zoom 100X; resistente al agua (IP68) Origen: Samsung’s Galaxy S20 raises the bar for phones in 8 ways

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...