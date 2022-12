Gmail prueba cifrado del lado del cliente en fase beta

diciembre 19, 2022

Google anunció la llegada de la versión beta del cifrado del lado del cliente a Gmail, asegurando que con ello que los servidores de Google no podrán tener acceso a los datos confidenciales que existan en el contenido de los mensajes de correo electrónico ni a los archivos adjuntos, al ser indescifrables.

Imagen vía Depositphotos

Pero el cifrado del lado del cliente de momento no estará disponible para todos los usuarios. Google ha decidido que esta característica llegue a las cuentas de clientes de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education Standard.

Es probable que con el tiempo, como ha ocurrido con otras características, llegue a extenderse a otros tipos de cuentas, hasta llegar incluso a las cuentas personales, que por el momento no podrán disfrutar de este nivel de seguridad.

Mayor nivel de seguridad

Los clientes mantendrán el control sobre las claves de cifrado y el servicio de identidad para acceder a esas claves, según señala la compañía en su comunicado. Eso sí, los clientes deberán tener bien respaldadas las claves.

De esta manera, Google extiende el cifrado en el lado de cliente a más servicios propios, habiéndolo llevado anteriormente a Google Drive, Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google, Google Meet, y de manera más reciente, a Google Calendar, encontrándose en fase beta.

Disponibilidad

Disponible para clientes de Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus y Education Standard

No disponible para Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline y Nonprofits, así como para clientes heredados de G Suite Basic y Business

No disponible para usuarios con cuentas personales de Google

Origen: Gmail está probando el cifrado del lado de cliente en fase beta