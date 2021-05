Google activará automáticamente la autenticación de dos factores en todas las cuentas aptas

mayo 6, 2021

En el futuro, los protocolos de autenticación de dos factores (A2F) de Google ya no serán opcionales. Aunque a estas alturas de la civilización, la mayoría de las personas probablemente ya estén usando A2F con sus cuentas de Google de todos modos, pero cualquiera que no lo esté usando tendrá que hacerlo. Es más, en un futuro no muy lejano, Google espera que las contraseñas ya no sean absolutamente necesarias.

La mayoría de los expertos en seguridad están de acuerdo en que la autenticación de dos factores es una parte fundamental para proteger sus cuentas en línea. Google está de acuerdo, pero está dando un paso más: registrará automáticamente a los titulares de cuentas de Google aptas en su sistema de A2F o verificación en dos pasos.

En cierto modo, Google ve la autenticación de dos factores como un reemplazo de las contraseñas. Mark Risher, director de gestión de productos de Google para la identidad y la seguridad del usuario, afirma que las contraseñas son «la mayor amenaza para la seguridad en línea». Debido a que las claves secretas son fáciles de robar y difíciles de recordar, los usuarios terminan reutilizando las contraseñas. Si son robadas, pueden usarse para desbloquear múltiples cuentas de usuario, lo que aumenta el riesgo.

No es una coincidencia que Google esté anunciando esto en el llamado Día Mundial de la Contraseña

Google ya usa A2F para proteger las cuentas, pero hasta ahora era opcional. Si tienes A2F habilitado en su cuenta de Google, por ejemplo, puedes usar las contraseñas que Google conoce y luego confirmar tu inicio de sesión desde un teléfono independiente usando la aplicación Authenticator de Google. Esta es la función de la autenticación de dos factores: aumentar tu seguridad tomando algo que sabes (una contraseña) y combinándolo con algo que tienes (un teléfono autorizado).

Según Risher, Google comenzará a «inscribir automáticamente a los usuarios en A2F si sus cuentas están configuradas correctamente». Sin embargo, Google dijo que los usuarios también tendrían la oportunidad de optar por no participar.

