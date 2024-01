Google Bard: filtración revela inesperadas características del rival de ChatGPT

enero 7, 2024

Google tiene grandes planes para su asistente de inteligencia artificial, Google Bard, y aunque la empresa guarda silencio sobre la fecha de lanzamiento oficial, una nueva filtración podría haber revelado algunas de las características que podemos esperar ver.

Esta semana, el conocido filtrador Dylan Roussel, basándose en detalles ocultos en el código del sitio web de Google Bard, compartió seis características impulsadas por inteligencia artificial que el gigante de las búsquedas estaría desarrollando para enfrentar a su competidor ChatGPT. También descubrió una pantalla que insinúa una versión mejorada llamada «Bard Advanced» que podría estar detrás de una barrera de pago.

Según las capturas de pantalla compartidas por Roussel, Google Bard Advanced se describe como un «gran modelo de lenguaje, más capaz, con habilidades avanzadas de matemáticas y razonamiento». Sus capacidades mejoradas supuestamente residen en el poder de Gemini Ultra, el modelo de lenguaje de última generación de Google, y una mejora significativa sobre Gemini Pro, que impulsa la versión actual de Bard. Sin embargo, parece que necesitarás una suscripción a Google One para acceder a estas capacidades mejoradas. No está claro cuánto podría costar Bard Advanced dentro de las categorías de Google One.

¡Motoko!

La primera característica potencial de Google Bard, llamada «Motoko», podría permitir a los usuarios «crear bots», aunque lo que eso implica sigue siendo poco claro, explicó Roussel. Pero al ejecutar el código, aparece una barra lateral titulada «Tus Motokos» junto con la opción de «crear Threads», que tampoco tiene mucha explicación.

Galería

Luego está «Galería», una característica que permite a los usuarios «Explorar diferentes temas para ver qué puedes hacer con Bard», presumiblemente diseñada para aquellos que no están familiarizados con los chatbots de inteligencia artificial. El informante sugiere que podría usarse para mostrar ejemplos de comandos basados en una variedad de temas y luego buscar los resultados para dar a los usuarios una idea de las capacidades de la IA de Bard. Una pantalla similar ya existe en la versión beta de Bard, donde abrir su página provoca que aparezca una pantalla de bienvenida seguida de varias sugerencias sobre cómo comenzar.

Tareas

También hay una característica llamada «Tareas», pero su funcionalidad sigue siendo un misterio por ahora. Roussel teoriza que podría usarse para gestionar procesos prolongados, como generar una foto. También detectó una nueva opción de «Compartir» que es un poco más fácil de especular: parece diseñada para que los usuarios compartan más fácilmente sus consultas de Bard creando un enlace público.

Power Up

Finalmente, la última característica potencial de Google Bard en desarrollo es «Power Up», que apunta a una forma en que los usuarios pueden «mejorar» sus comandos para obtener un resultado más preciso. Presumiblemente, funcionaría revisando tu comando y ofreciendo consejos para ayudarte a ampliar tu búsqueda.

Por supuesto, vale la pena señalar que todo esto sigue siendo especulación por ahora, y es posible que ninguna de estas características vea la luz del día. En cuanto a la versión mejorada, Google confirmó el desarrollo de Bard Advanced en diciembre junto con una gran cantidad de nuevos detalles sobre su modelo de inteligencia artificial de próxima generación, Gemini. La compañía mencionó entonces que la «experiencia Bard Advanced» llegaría a principios de 2024. No han surgido más detalles desde entonces.