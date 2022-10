Google Chrome dejará de ser compatible con Windows 7 y 8.1 en 2023

octubre 26, 2022

Google anuncia que su popular navegador web, Google Chrome, ya no será compatible con Windows 7 y Windows 8.1 para 2023. El gigante de las búsquedas anunció que a partir del 7 de febrero de 2023, Google Chrome ya no admitirá las versiones anteriores de Windows. La fecha está sujeta a cambios ya que tiene en cuenta el lanzamiento de Chrome 110. Sin embargo, dice claramente que Google planea dejar de admitir el antiguo sistema operativo de Microsoft con esta actualización. Suponemos que no es una mera coincidencia que la fecha sea la misma para el final del soporte de Windows 7 de Microsoft. Ese es un movimiento habitual ya que los usuarios insisten en mantener el antiguo sistema operativo.

Cuando se trata de Windows 8.1, la controvertida versión que no tuvo el mismo éxito que su predecesora, el soporte estará disponible hasta el 10 de enero de 2023. Es un poco curioso ver que la nueva versión pierde soporte primero, pero nuevamente, Windows 8.1 no lo fue. Es un gran éxito y no creemos que haya muchos usuarios ejecutándolo hoy. Microsoft está abandonando el soporte, por lo que Google está siguiendo con Google Chrome.

Según Google, deberá asegurarse de que su dispositivo esté ejecutando Windows 10 o posterior para seguir recibiendo futuras actualizaciones de Google Chrome. Según la compañía, quienes tengan una versión antigua de Google Chrome podrán seguir usando el navegador. Sin embargo, mantener una versión antigua sin actualizaciones no es una buena idea. Después de todo, puede convertirse en el objetivo de los piratas informáticos debido a fallas de seguridad.

Actualmente, Windows 7 es parte de un programa denominado «Actualización de seguridad extendida (ESU)» de Microsoft. Según los datos de Statcounter, alrededor del 10% de la base de usuarios en todo el mundo todavía usa esta versión del sistema operativo. Cuando se trata de Chrome, el navegador web está presente en alrededor del 68% de las PC.

Mientras tanto, Google sigue empujando a Chrome a través de su viaje hacia la versión 110. La compañía lanzó recientemente la versión 107 con un montón de novedades.

