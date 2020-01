Google Chrome prueba función «Juego del día» en Android

enero 9, 2020

Parece que Google tiene en mente dar un buen impulso a la aparición de juegos en sus aplicaciones y servicios y, para Chrome , está a punto de lanzar una nueva forma de proponer juegos. La novedad consistiría en la propuesta del Juego del Día directamente en las nuevas páginas de Chrome para Android.

La novedad se habría habilitado en Chrome Dev y Canary para Android en este momento, distribuida a través del servidor por BigG. Los juegos se alojarían en servidores de Google, de forma similar a lo que sucede para la disponibilidad de Dino a través de la dirección: // dino. Para los usuarios con el experimento habilitado, aparecerá una tarjeta en la nueva pestaña del navegador en la colección «Artículos para usted». Una divertida imagen de encabezado también decorará cada título. Mostrará arriba un botón «Jugar ahora» que te lleva a la URL del juego en la web.

Para encontrar estos juegos sin la función habilitada

Una búsqueda rápida en Google del nombre del juego mostrará una tarjeta interactiva o un enlace a la versión archivada. Los juegos provienen de colecciones alojadas en línea que ofrece Google. No está claro si el juego local chrome: // dino se incluirá en futuras selecciones. Sin embargo, Game of the Day es un pasatiempo divertido.

La simplicidad de Juego del Día suena como una combinación que podría ser mortal en el buen sentido. Una vez que se despliegue el conjunto de características relacionadas con los juegos de Chrome, podría convertirse en un centro inesperado para las personas con demasiado tiempo libre. Con el precedente de que el icónico juego de Dino está configurado para Chrome, una línea completa de juegos en Chrome sería el paraíso de la persona aburrida. Esperamos ver cómo las características del juego como estas mejoran Chrome, y esperamos verlas llegar a otras plataformas con el tiempo.

Origen: Google prueba una función de «Juego del día» para Chrome – 9to5Google

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...