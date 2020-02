Google Drive oculta las copias de seguridad del móvil... y están aquí

febrero 11, 2020

Google ha modificado recientemente cómo obtener copias de seguridad de su teléfono desde la versión de escritorio de Google Drive. Anteriormente accesible desde el menú de navegación en el lateral, se han reubicado dentro de la vista «Almacenamiento» que muestra todos sus archivos por tamaño.

Imagen por Mc Satori vía Shutterstock

Es un cambio menor, pero honestamente, tiene mucho sentido. La mayoría de los elementos en el menú de la barra lateral son cosas a las que accederá con frecuencia, mientras que el objetivo de las copias de seguridad es que no debería necesitar acceder a ellas a menos que algo salga mal. Además, no hay nada que pueda hacer con esas copias de seguridad a través del sitio de Drive Drive, excepto ver que están allí y eliminarlas. Si algo sale mal, su teléfono que hace las copias de seguridad seguramente le avisará primero.

Es una lista que rara vez necesitará ver y con la que no podrá interactuar de manera significativa; ocultarlo realmente no importa.

Para llegar a la nueva ubicación de copias de seguridad, deberá:

Haga clic en los números debajo de «Almacenamiento» en la barra lateral. (Por qué «Almacenamiento» en sí no es un enlace, no tengo idea).

Desde allí, haga clic en la gran etiqueta azul «Copias de seguridad» en la barra superior.

Tendrá una vista completa de las copias de seguridad de Google Drive, incluidas las copias de seguridad del dispositivo y las copias de seguridad de WhatsApp.

Si lo prefiere, también puede navegar manualmente a través de drive.google.com/drive/backups o marcar esa URL si la necesita regularmente.

Sin embargo, sus copias de seguridad no son accesibles a través del sitio móvil de Google Drive. Navegar manualmente a la página simplemente lo redirige, aunque todavía están fácilmente disponibles a través del menú de navegación deslizable en la aplicación Drive para Android. (No estamos seguros de si antes eran accesibles a través del sitio móvil, porque nunca lo necesitamos, pero definitivamente no lo son ahora).

